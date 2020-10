Coronavirus, in arrivo nuovo Dpcm: coprifuoco alle 22 e altre restrizioni

Nonostante l’ultimo Dpcm abbia solo qualche giorno di vita, il governo Conte è al lavoro per un nuovo decreto, che potrebbe essere annunciato già questa sera. Sull’esecutivo c’è in pressing il Comitato Tecnico Scientifico, che sostiene che sia “meglio il coprifuoco ora che un lockdown totale tra una settimana”. Dopo la Campania che ha già chiuso le scuole primarie e secondarie, anche l’Emilia Romagna si appresta a riportare gli studenti in didattica a distanza, ma alle misure locali si affiancherà molto presto un altro decreto governativo, che vuole evitare la chiusura degli istituti in tutto il territorio nazionale.

CTS e PD in pressing per nuovo Dpcm

La conferma arriva anche da Dario Franceschini, ministro e capodelegazione del Partito Democratico al governo. All’Ansa, Franceschini ha confermato di aver chiesto una riunione al premier Giuseppe Conte, appena sarà rientrato da Bruxelles. L’obiettivo è quello di arginare la seconda ondata di coronavirus tramite nuove misure restrittive che saranno emanate tra oggi e domani e che hanno l’obiettivo di scongiurare un nuovo lockdown totale che per l’economia sarebbe come un’ecatombe. Alle disposizioni già contenute nel precedente Dpcm, si aggiungeranno con ogni probabilità la chiusura di cinema, teatri, piscine, palestre, estetisti e altre attività in cui non è possibile mantenere il distanziamento sociale.

Nuovo Dpcm in arrivo: didattica a distanza per le superiori?

Salgono le quotazioni anche della didattica a distanza per le scuole superiori, un’eventualità già presa in considerazione nel precedente Consiglio dei Ministri e che ha trovato la forte opposizione del ministro Azzolina. E non è tutto, perché dovrebbe scattare anche il coprifuoco per tutti alle ore 22:00., con tanto di sanzioni per i trasgressori.