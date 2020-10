Campania: De Luca chiude le scuole fino al 30 ottobre

Vincenzo De Luca chiude le scuole primarie e secondarie della Campania dal 16 al 30 ottobre. Da domani, dunque, niente lezioni in presenza, ma solo didattica a distanza, come prevede la nuova ordinanza della Regione per contenere i contagi da Covid-19. Nella stessa ordinanza si legge che sono sospese “le attività didattiche e di verifica in presenza nelle Università, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno”. Insomma, atenei aperti solo per le matricole, ma non è tutto.

Campania: vietate feste con estranei al nucleo familiare

De Luca ha deciso contestualmente di vietare le feste, anche quelle conseguenti a cerimonie religiose e civili, sia in luoghi pubblici sia in luoghi privati, al chiuso e all’aperto, con invitati estranei ai componenti del nucleo familiare. Chiusi anche i circoli ricreativi e ludici, mentre agli Enti ed Uffici competenti viene chiesto di differenziare gli orari di servizio giornaliero in modo da ridurre il personale presente.

Ristoranti: niente asporto dopo le ore 21

Quanto alla ristorazione, viene fatto di vieto di vendita da asporto dalle ore 21:00 in poi, mentre il delivery è consentito senza limiti di fasce orarie. Le misure si aggiungono ovviamente a quelle del Dpcm e all’obbligo di uso delle mascherine al chiuso e all’aperto, previsto già dalla precedente ordinanza dello stesso De Luca.