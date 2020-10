Mai come quest’anno è davvero indispensabile fare i “bravi” per poter vivere un Natale quanto più sereno possibile. Lo ha lasciato intendere ieri il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando con i giornalisti a margine dell’inaugurazione della nuova linea elettrica Capri-Sorrento di Terna. Per la prima volta il Premier non ha escluso la possibilità di un nuovo lockdown.

Il suo commento è arrivato poco dopo che il microbiologo Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Medicina molecolare dell’università di Padova e del laboratorio di Microbiologia e virologia dell’azienda ospedaliera-università di Padova, aveva detto che “un lockdown in Italia durante le feste di Natale è nell’ordine delle cose”.

Conte ha detto:

Non si può pensare che ci sia il governo che risolve i problemi. Lo abbiamo risolto e dato merito a tutta la comunità nazionale, che ci ha consentito di superare la fase più dura, una prova difficilissima dalla quale siamo usciti vincitori. Adesso la stessa cosa: questa nuova ondata la affronteremo con grande senso di responsabilità, con grande sensibilità, afferrando quali sono i valori in gioco.

Poi ha aggiunto:

Smettiamola con le polemiche, con discorsi astratti e con dibattiti. C’è da essere concreti, tutelare la salute propria e delle persone anziane, se cresce il numero dei contagiati e il numero persone ricoverate in ospedale e in terapia intensiva andremo di nuovo in difficoltà. Dobbiamo arrestare la curva e per farlo non c’è nulla di meglio, in questa fase, che rispettare le regole.

Conte ha poi spiegato perché potrebbero essere necessarie altre misure restrittive: