Sono 19.143 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino Covid di oggi 23 ottobre 2020 diffuso dal Ministero della Salute. Sempre nell’ultimo giorno si registrano altri 91 morti, per un totale di decessi di pazienti positivi al coronavirus che si porta così a 37.059 unità dall’inizio dell’epidemia.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva salgono ancora di 57 unità rispetto a ieri e sono ormai sopra quota 1000, a 1049. I ricoverati semplici crescono pure di altre 912 unità e sono in tutto 11.598. Nell’ultimo giorno sono stati eseguiti circa 12mila tamponi in più su ieri (182.032 contro 170.392) quando erano stati comunicati 16.079 nuovi contagi, 136 decessi e 992 ricoveri in terapia intensiva.

Gli attualmente positivi al coronavirus in Italia sono 186.002, i dimessi e o guariti totali sono 261.808, 2.352 in più in 24 ore. Il totale dei contagi da inizio emergenza sanitaria, dato che comprende anche deceduti e guariti, sale a 484.869 unità (+19.143). In questo quadro il tasso di positività balza oggi al 10,5% (ieri era al 9,4%): su 100 test eseguiti oltre 10 persone risultano positive.

Bollettino Covid di oggi 23 ottobre: quasi 5000 casi in Lombardia

Tra le regioni con più contagi la prima è sempre la Lombardia con quasi 5000 positivi in più in 24 ore: sono 4.916 nuovi contagi (ieri 4125) e 7 i morti (ieri 29), a fronte di 36.963 tamponi processati (ieri 35.175). I decessi sono in calo ma crescono ancora le terapie intensive, con 184 pazienti ad oggi ricoverati rispetto ai 156 di ieri. “Il virus ha ripreso a circolare in maniera violenta” ha detto il governatore Fontana, precisando che a Milano, dove è stato riaperto l’ospedale Covid in Fiera, ci sono “circa mille nuovi casi”.

Al secondo posto c’è la Campania, per 2280 nuovi casi, con il governatore Vincenzo De Luca che ha annunciato il lockdown totale, mentre il Piemonte, con 2032 nuovi casi in un giorno, è la terza regione più colpita.

(ultimo aggiornamento 17.46)