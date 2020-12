Coronavirus, tornano a salire i casi in Israele: 1.200 in 24 ore

A poco più di un mese dalla fine del secondo e duro lockdown, la curva dei contagi da COVID-19 torna a salire in Israele. Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 1.200 nuovi casi di infezione da coronavirus, un numero che non si vedeva dallo scorso 16 ottobre, giorno in cui le misure sono state allentate.

A rendere noti i nuovi dati è stato questa mattina il vice ministro della salute israeliano Yoav Kisch, secondo il quale a fronte di 56.000 tamponi analizzati il tasso di positività si attesta sul 2,2%. Ad oggi sono 264 le persone ricoverate in terapie intensiva nel Paese.

Coronavirus, i primi dati delle Regioni italiane

Dopo il calo fisiologico del numero dei tamponi legato come accade ormai da mesi al fine settimana, i dati sulla pandemia di COVID-19 che vengono diffusi oggi sono quelli a pieno regime e ci danno, fin dalle prime ore, una piccola anticipazione sul bollettino completo che sarà ufficializzato nel tardo pomeriggio.

Sul fronte dei nuovi positivi – i dati della mortalità, delle ospedalizzazioni e dell’andamento delle terapie intensive saranno diffusi nelle prossime ore – la Toscana ha registrato un calo rispetto a ieri, 658 nuovi contagi contro gli 893 comunicati ieri, a fronte però di meno tamponi analizzati. Anche il Molise ha ridotto i tamponi rispetto a ieri – 906 contro i 793 odierni – i nuovi casi emersi sono 60 contro gli 87 di ieri. Due, però, le vittime accertate.

La Regione Marche, invece, ha ufficializzato 2.349 tamponi analizzati – ieri erano stati 1.913 – e una crescita dei nuovi positivi: 337 nelle ultime 24 ore, 252 quelli comunicati nella mattinata di ieri.

4 i decessi comunicati stamattina dalla provincia autonoma di Bolzano, mentre a fronte di un aumento dei tamponi analizzati i nuovi positivi sono calati rispetto a ieri: 94 emersi da 1.185 tamponi contro i 138 positivi di ieri a fronte di 1.002 tamponi analizzati.