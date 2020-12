Nuovo DPCM Natale: le richieste delle Regioni

Nel pomeriggio di oggi si terrà l’attesa riunione tra il governo, rappresentato dal Premier Giuseppe Conte, il ministro della Salute Roberto Speranza e il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia, e gli enti locali rappresentanti dalla Conferenza delle Regioni, Anci (Comuni) e Upi (Province). Vi prenderanno parte anche il commissario straordinario all’emergenza Covid Domenico Arcuri e il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.

Sul tavolo della discussione c’è il nuovo DPCM che il Premier firmerà a breve, probabilmente entro poche ore, e che andrà a sostituire il precedente del 3 novembre che scade proprio il 3 dicembre, dopodomani. Il nuovo provvedimento, di cui si parla ormai da molti giorni, conterrà la misure in vista del Natale.

Al momento, le regole principali che sembrano essere contenute nel nuovo DPCM, dovrebbero essere le seguenti:

Sarà molto importante oggi il confronto tra Regioni e governo, che dovranno andare le une incontro all’altro per arrivare a un compromesso e cercare di affrontare serenamente e con quanta più unità possibile questo difficile periodo, consapevoli che, molto probabilmente, il malcontento dei cittadini e dei lavoratori si farà sentire più delle altre volte.

Il vicepresidente della Conferenza delle Regioni Giovanni Toti, che fa le veci del presidente Stefano Bonaccini che è ancora alle prese con il Covid-19, ha illustrato la posizione delle regioni, la cui prima richiesta è quella che, in realtà, avanzano già da mesi, ossia maggiore trasparenza sul sistema della “colorazione” delle zone gialle, arancioni e rosse:

Un altro punto importante, ma dolente, è quello degli assembramenti. Abbiamo visto questo weekend come il passaggio da zona rossa a zona arancione in Lombardia e Piemonte abbia significato anche un incredibile aumento degli assembramenti nelle vie dello shopping ed è lecito immaginare che sotto Natale possa essere ancora peggio. Toti a tal proposito ha detto:

Altro argomento rovente è quello degli impianti sciistici:

Le regioni si sono interrogate sulla possibilità di riaprire gli impianti di risalita per gli ospiti degli hotel o per chi possiede una seconda casa per dare una parziale compensazione a località sciistiche o, in caso questo non sia possibile, la chiusura dei confini del paese per evitare che il nostro pubblico vada a sciare in paesi in cui gli impianti saranno verosimilmente aperti: la Svizzera lo sta facendo, l’Austria, la Slovenia. Vedremo come si comporterà la Francia. Non vorremmo subire oltre al danno anche la beffa di tenere chiuso il nostro arco alpino e vedere persone che vanno altrove in vacanza e poi rientrano magari importando il contagio.