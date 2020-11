Donald Trump depone l’ascia di guerra. O quasi. Il presidente americano, a tre settimane dalle presidenziali che lo hanno visto perdere la Casa Bianca, ha autorizzato la transizione di poteri con Joe Biden. Trump autorizza la transizione dei poteri ma non vuole riconoscere ancora la sconfitta, assicurando anzi che la”battaglia” legale sul risultato del voto proseguirà e che alla fine “vinceremo”.

La decisione di autorizzare la transizione dei poteri con il presidente eletto, il democratico Joe Biden, fa capire che in realtà lo stesso team legale di Trump, capeggiato da Rudy Giuliani, non nutre molta fiducia nella possibilità di sovvertire l’esito di un voto che le autorità locali e statali americane considerano senza macchia.

Transizione dei poteri ma la battaglia legale continua

“Il nostro caso continua con forza, continueremo la nostra giusta battaglia e credo che vinceremo” dice il presidente statunitense, in carica ancora fino al 20 gennaio, per poi aggiungere che “nel migliore interesse del nostro Paese raccomando che Emily ed il suo team facciano quello che deve essere fatto per quanto riguarda l’avvio dei protocolli e ho detto al mio team di fare lo stesso”.

Emily è Emily Murphy della Gsa, General services administration, l’agenzia federale preposta alla transizione dei poteri tra le amministrazioni. Trump su Twitter ringrazia la Murphy “per la sua fedeltà e salda devozione al nostro Paese. È stata minacciata e maltrattata e io non voglio vedere che questo accada di nuovo a lei, alla sua famiglia o ai dipendenti del Gsa”.

La decisione di avviare la transizione dei poteri con l’agenzia federale competente è ben accolta da Yohannes Abraham, direttore della transizione dello staff del presidente eletto Joe Biden, che parla di “passo necessario per affrontare le sfide che la nostra nazione ha davanti a sé, tra cui quella di mettere la pandemia sotto controllo e di rimettere in sesto l’economia”.

Secondo Abraham “la decisione finale è un’azione amministrativa per avviare formalmente il processo di transizione con le agenzie federali”.