Amazon regala 6 euro a chi effettua una ricarica dell’account: tutti i dettagli!

Il Prime Day 2022 è in dirittura d’arrivo e Amazon, come ogni anno, sta lanciando offerte per far scoprire agli utenti i tanti servizi offerti. Oggi è la volta di Amazon Ricarica, il modo più semplice per tenere sotto controllo le proprie spese sul portale di e-commerce, ma anche per fare regali e permettere al destinatario di scegliere come spendere quel credito in totale libertà.

La promozione è semplice: chi effettua una ricarica di almeno 60 euro riceverà un buono sconto del valore di 6 euro da utilizzare per fare acquisti su Amazon. Il vantaggio dov’è? Facile, i 60 euro spesi vengono caricati sul vostro account e potranno essere usati per fare acquisti quando vorrete, senza alcuna scadenza. Di fatto, quindi, non dovete far altro che trasferire 60 euro su Amazon per avere 6 euro di buono sconto.

Partite con 60 euro e finite con 66 euro. Non male, no? Se non avete effettuato una ricarica su Amazon negli ultimi 36 mesi potete approfittare subito dell’offerta cliccando qui e cliccando sul pulsante “Clicca qui per applicare la promozione“. A questo punto – e mi raccomando non saltate quel passaggio altrimenti la promozione non sarà applicata – vi basterà scegliere “Ricarica il tuo account” ed eseguire una ricarica di 60 euro, in un’unica soluzione.

Il buono sconto del valore di 6 euro verrà automaticamente applicato all’account una volta che verrà completato l’ordine con successo e al massimo entro 24 ore dall’ordine. Verrà poi inviata un’email di conferma.

I vantaggi di Amazon Ricarica