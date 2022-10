Offerte Esclusive Prime, risparmia fino al 64% sui dispositivi di Amazon

È arrivato di nuovo il momento dell’anno in cui Amazon ci travolge di offerte esclusive riservite agli utenti Prime. A pochi mesi dal Prime Day, ecco arrivare un’altra due giorni di sconti davvero da capogiro. L’11 e il 12 ottobre 2022 sono migliaia i prodotti che scendono di prezzo e tra questi ci sono gli immancabili dispositivi intelligenti targati proprio Amazon.

I piccoli e versatili Echo Dot possono essere acquistati col 64% di sconto, mentre gli Echo Show 5 sono in sconto del 59%. Questa due giorni di sconti, insomma, rappresenta l’occasione più ghiotta per espandere il nostro ecosistema casalingo smart o per entrare nel mondo di Alexa spendendo davvero pochi euro. Vediamo insieme le offerte più conveniente, quelle che è davvero impossibile lasciarsi scappare!

Echo Dot (-64%)

Il piccolo e potente Echo Dot rappresenta il modo più economico per portare in casa nostra l’assistente vocale di Amazon, la famosa Alexa. Si tratta dello smart speaker più venduto, forte di un prezzo contenuto, un design sobrio e compatto e la capacità di Echo Dot di offrire un suono ricco, con voci nitide e bassi bilanciati.

Con Echo Dot possiamo controllare l’intrattenimento di casa con la nostra voce, ascolta brani in streaming da Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri servizi musicali. E con la funzionalità Musica multistanza possiamo anche ascoltare musica, audiolibri e podcast nello stesso momento in tutta la casa.

Il dispositivo supporta l’audio HD senza perdita di qualità. Alexa, inoltre, è sempre pronta ad aiutarci: possiamo chiederle di raccontare una barzelletta, riprodurre musica, rispondere a domande, leggerti le ultime notizie, darti le previsioni del tempo, impostare sveglie e molto altro.

Non solo. Se abbiamo in casa dei dispositivi intelligenti, possiamo controllarli con la voce: accendere la luce, regolare un termostato o chiudere la porta non è mai stato così facile. E c’è di più: con Echo Dot possiamo effettuare una chiamata senza dover usare le mani.

Echo Show 5 (-58%)

Tieni sott’occhio la tua giornata con Alexa – Imposta sveglie e timer, controlla il tuo calendario, guarda un notiziario, fai una videochiamata con la telecamera da 2 MP e goditi musica e serie TV in streaming, usando solo la tua voce.

Metti Alexa sul comodino – Inizia la giornata con una routine che accende le luci compatibili, oppure ascoltando le ultime notizie, le previsioni del tempo e la tua musica preferita.

Gestisci la tua Casa Intelligente – Scopri cosa succede mentre non sei in casa grazie alla telecamera integrata e controlla i dispositivi compatibili (come telecamere, luci e altri) usando lo schermo interattivo o la voce.

Resta in contatto con le videochiamate – Grazie alla telecamera da 2 MP puoi chiamare amici e familiari che possiedono un dispositivo Echo dotato di schermo o l’App Alexa, oppure fare un Annuncio verso gli altri dispositivi in casa.

Tutto l’intrattenimento che desideri – Goditi film e serie TV da Prime Video, Netflix e altri servizi, oppure chiedi ad Alexa di riprodurre musica da Amazon Music, Apple Music o Spotify.

Mostra le tue foto – Con Amazon Photos, puoi trasformare lo schermo in una cornice digitale.

Progettato per tutelare la tua privacy – Disattiva microfoni e telecamera semplicemente premendo un pulsante. Fai scorrere l’apposito copri-telecamera integrato per coprire la telecamera.

Fire TV Stick (-43%)

La nuova generazione del nostro dispositivo per lo streaming più venduto – Il 50% più potente rispetto a Fire TV Stick (modello 2019) per uno streaming rapido e in Full HD. La confezione include il telecomando vocale Alexa con comandi per accensione/spegnimento e regolazione del volume.

Meno disordine, più controllo – Con il telecomando vocale Alexa puoi usare la voce per cercare e avviare la riproduzione di contenuti da varie app. I nuovi pulsanti preimpostati per le app ti permettono di aprirle rapidamente. Inoltre, puoi accendere e spegnere i dispositivi compatibili (TV e soundbar), nonché regolarne il volume, senza usare un altro telecomando.

Audio di qualità home theatre con supporto per il formato Dolby Atmos – Le immagini prenderanno vita con l’avvolgente audio Dolby Atmos, disponibile per alcuni titoli collegando Fire TV Stick a un impianto stereo compatibile.

Migliaia di canali, Skill Alexa e app disponibili, tra cui Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Mediaset Play Infinity, RaiPlay e altri. Potrebbe essere necessario un abbonamento separato.

Fire TV Stick 4K (-50%)

Vivi il cinema a casa tua – Immagini brillanti in qualità 4K Ultra HD, con supporto per Dolby Vision, HDR e HDR10+.

Audio di qualità home theater con supporto per Dolby Atmos – Le immagini prenderanno vita con l’avvolgente audio Dolby Atmos, disponibile per alcuni titoli selezionati, utilizzando un impianto stereo compatibile.

Intrattenimento senza limiti – Goditi la visione di migliaia di film ed episodi di serie TV su Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e altri, e ascolta migliaia di brani musicali. Potrebbe essere necessario un abbonamento separato.

TV in diretta e gratuita – Guarda la TV in diretta, i notiziari o gli eventi sportivi con gli abbonamenti a DAZN, RaiPlay e Mediaset Infinity e molti altri. Guarda gratuitamente contenuti su Pluto TV e YouTube.

Telecomando vocale Alexa – Cerca e avvia la riproduzione di contenuti con la tua voce. Trova velocemente le tue app preferite con i pulsanti preimpostati. Accendi, spegni la TV e regola il volume con un unico telecomando.

