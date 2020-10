Bonomi (Confindustria): “Siamo nella seconda ondata. Cosa è stato fatto nel frattempo?”

Salgono i contagi e il presidente di Confindustria Carlo Bonomi se la prende con il governo: “Nessuno era preparato al coronavirus e riconosco al governo che era difficile fronteggiare ad affrontare quella fase. Ma bisognava guardare al futuro e invece siamo ancora nell’emergenza. Stiamo fronteggiando una seconda ondata: che abbiamo fatto nel frattempo?“.

Bonomi, in chiusura della due giorni dei Giovani Confindustria, spiega. “La curva è ripartita e non siamo in grado di monitorarla. Immuni, la gente non la scarica, non ci sono tamponi. Non è possibile. Serve ricreare fiducia”. Le aziende invece? “Sono sicure. Non siamo untori”.

Stop al blocco dei licenziamenti A non andare giù a Bonomi sono in particolare alcune misure prese nell’emergenza: “Il blocco dei licenziamenti è il blocco delle assunzioni e capisco che su questo oggi il governo è in difficoltà ma bisogna uscire da queste logiche politiche. Abbiamo esigenze economiche, qualcosa va fatto: sediamoci e confrontiamoci, guardiamo al futuro e cerchiamo di realizzarlo”.

Secondo Carlo Bonomi perciò si deve “uscire da queste logiche politiche, perché anche il Sure non è come annunciato un intervento sulla cassa integrazione ma sulle politiche attive e quei soldi stanziati dalla Ue sono andati invece a finanziare la Cig per il blocco dei licenziamenti”. Il blocco “era giusto quando si era in emergenza ma ora dobbiamo guardare al futuro, questo è il nostro difetto, guardiamo al futuro”.

Rdc non funziona

Poi rivolto alla ministra del lavoro Nunzia Catalfo, in sale, Bonomi attacca sul reddito di cittadinanza: “Le politiche attive non si fanno con i Navigator… Ho sentito la sua affermazione che dovete assumere ancora 11.200 Navigator e mi è corso un brivido lungo la schiena. Il reddito di cittadinanza non funziona, non è un problema politico, troviamo semplicemente un’altra strada. Il governo esca dalle logiche politiche, il Pil perde il 10%, stiamo parlando di 180 miliardi di euro: sediamoci e confrontiamoci ma usciamo da logiche politiche”.

Bonomi rivendica che su quota 100, reddito di cittadinanza e e industria 4.0 “dopo mesi si torna a pensare che Confindustria ha avuto ragione”. L’ultima stoccata riguarda il presidente dell’Inps Pasquale Tridico: “Ci hanno detto che c’è la Cig: ma giustamente e ci mancherebbe altro, la Cig è un sostegno ai lavoratori: e quei soldi non li avete date alle imprese, anzi li abbiamo dovuto anticiparli noi , quei soldi… Poi il presidente dell’Inps dice che siamo furbi. Siamo un po suscettibili quando ci chiamate furbetti quando poi i furbetti siete voi che non sapete gestire i vostri enti “.