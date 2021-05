Decreto Sostegni-bis: le misure della bozza del 30 aprile spiegate

«a causa del perdurare dell’emergenza da COVID-19, per l’appunto, la proposta normativa mira a confermare l’estensione, fino al 31 dicembre 2021, delle agevolazioni in parola ad una platea di soggetti più vasta rispetto a quella cui ordinariamente si rivolge il Fondo predetto, sul presupposto della permanenza, in capo ad essi, delle difficoltà economiche originate dai provvedimenti adottati dal Governo per il contenimento della diffusione del virus».

Viene inoltre estesa l’ammissibilità al fondo anche dei mutui fino a 400mila euro.

L’art.18 disciplina anche l’accesso al Fondo Garanzia prima casa. Istituito con la legge 147/2013, il Fondo prevede la concessione di garanzie a prima richiesta su mutui, dell’importo massimo di 250 mila euro, per l’acquisto ovvero per l’acquisto con interventi di ristrutturazione (purché con accrescimento dell’efficienza energetica) di unità immobiliari sul territorio nazionale e da adibire ad abitazione principale. In sostanza: lo Stato si pone come garante nel caso in cui un cittadino decida di aprire un mutuo per l’acquisto o per l’acquisto e la ristrutturazione (con accrescimento dell’efficienza energetica) della prima casa. La novità introdotta dall’art. 18 è che l’accesso al Fondo Garanzia prima casa viene estesa anche a coloro che non hanno ancora compiuto 36 anni. Nella precedente disciplina, l’accesso era limitato ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico. Nel testo si legge che:

«la proposta normativa […] estende l’accesso in via prioritaria al Fondo di garanzia per la prima casa […] anche ai giovani di età inferiore ai trentasei anni, fino al 31 dicembre 2022».

All’art. 28 viene inoltre prevista una misura volta a favorire l’autonomia abitativa dei giovani, prevedendo agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte di acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni. Il primo comma esonera dal pagamento di tre imposte: quella di registro, quelle ipotecaria e quella catastale. Viene inoltre introdotta un’agevolazione anche in riferimento all’IVA, il cui ammontare si trasforma in credito di imposta:

«non essendo possibile estendere l’ambito dell’esenzione IVA, in considerazione dei vincoli derivanti dalla direttiva 2006/112/CE, la norma riconosce al giovane acquirente un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto».

Tale disposizione varrà dall’entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2022.