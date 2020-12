Al termine dell’incontro tra il presidente del consiglio Giuseppe Conte e la delegazione di Italia Viva, nell’ambito della verifica di maggioranza, la ministra per le politiche agricole Teresa Bellanova, capo delegazione IV, ha rilasciato alcune dichiarazioni lasciando Palazzo Chigi.

“Abbiamo consegnato al presidente Conte il documento. Ora aspettiamo le riflessioni del presidente e che ci faccia sapere se è possibile continuare sulla base di un nuovo programma di governo. Abbiamo spiegato al presidente Conte che la questione non sono le poltrone ma le idee e le proposte per il Paese” ha detto la ministra.

Non è una questione di rimpasto, ribadisce IV. Al vertice con Conte c’erano oltre alla ministra Bellanova, Matteo Renzi, Maria Elena Boschi, la ministra Elena Bonetti, il presidente di Italia Viva Ettore Rosato e i capigruppo di Camera e Senato.

“Aspettiamo che Conte faccia le sue riflessioni per vedere se ci sono le condizioni per andare avanti”, ha aggiunto la capo delegazione di Iv aggiungendo: “Ora Conte approfondisce e poi avremo ulteriori passaggi”. In merito all’annunciata stretta tra Natale e capodanno “al momento non è stata convocata” la riunione tra il premier e i capi delegazione di maggioranza.

Covid e Natale, domani alle 18 Cdm

Per domani alle 18.00 era già stato convocato il Consiglio dei ministri, su scadenze e leggi regionali, ma non è escluso che si parli anche delle misure anti coronavirus per le festività natalizie, dopo l’ipotesi della zona rossa allargata a tutta Italia nei festivi e prefestivi tra Natale e il 3 gennaio. Bisognerà vedere se e con quali deroghe.