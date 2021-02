I partiti più discussi su Web e social network

T-Voice, società che si occupa di opinion mining, sentiment analysis e topic discovery ci ha fornito i dati relativi alle discussioni online sul tema partiti politici. Le analisi sono state condotte su più di 400.000 testi in lingua italiana sul Web e sui social network durante il periodo 25 gennaio-7 febbraio. Dai risultati sono stati esclusi ovviamente gli “off-topic”, ovvero quei testi che non contengono il tema di interesse.

Dal grafico sui partiti più discussi, emerge che nel periodo di riferimento è Italia Viva con il 29,51% il partito più discusso su siti e social network, seguito dal Partito Democratico (20,27%). Il partito di cui si parla meno è Forza Italia con il 9,71%.

Quanto al Web Opinion Index, l’indice che misura il livello di preferenza tra i principali partiti politici, ottiene un’opinione particolarmente positiva Fratelli d’Italia, probabilmente per via della sua coerenza nel dire no al governo Draghi sin da subito. Positivo l’orientamento anche nei confronti di Italia Viva, che ha avviato la crisi di governo, e la Lega. Paga dazio più di tutti il Movimento 5 Stelle, seguito da PD e Forza Italia.