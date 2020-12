Di Battista scatenato contro Renzi: “È un tele-gonfiato interessato a nomine e potere”

Alessandro Di Battista, uno dei leader del MoVimento 5 Stelle, ma sempre più da parte da quando i pentastellati sono al governo, oggi è tornato a parlare di politica con un lungo post sulla sua pagina Facebook in cui attacca direttamente Matteo Renzi, che tanti grattacapi sta dando in questi ultimi giorni al Premier Giuseppe Conte. Sul fondatore di Italia Viva Di Battista scrive:

A Renzi non è mai interessata la Politica. Per lo meno quella nobile. Certamente gli interessano le nomine ed il potere. Non gli frega nulla dei soldi del MES (se avesse tenuto alla sanità pubblica non avrebbe tagliato miliardi su miliardi). Non gli frega nulla delle task force. Non gli frega nulla dei fantomatici pieni poteri di Conte. Nulla di nulla. Chissà, forse, gli interessa la partita della cybersecurity (una partita gigante dal punto di vista economico e di potere)? Forse gli interessano le nomine in Rai? Forse gli interessano le nomine nella holding di Ferrovie dello Stato? Magari gli interessa la nomina del prossimo comandante generale dell’Arma dei Carabinieri? In lizza, infatti, pare esserci il Generale Maruccia, come scrive il Fatto Quotidiano, “fedelissimo dell’imputato Del Sette”. Ricordo che Del Sette, ex-comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, è a processo per favoreggiamento e rivelazione di segreto nell’inchiesta Consip.