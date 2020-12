Misure restrittive per Natale, Cdm domani alle 18. Boccia: “Sbaglia chi pensa a cenoni”

Per domani, venerdì 18 dicembre, è stato convocato un Consiglio dei Ministri alle ore 18 per prendere una decisione sulle restrizioni in vista del periodo natalizio. Intanto il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia ha anticipato qualcosa ai microfoni di SkyTg24 e ha detto:

È evidente che stiamo andando verso restrizioni nel periodo delle festività. Se qualcuno ipotizza feste, cenoni e assembramenti sbaglia clamorosamente. Questo non significa rinnegare nulla, il modello a zone rosse, arancioni e gialle continuerà anche a gennaio e febbraio. Solo per il periodo che va dalla vigilia di Natale all’Epifania, ora vediamo se fino al 3 o al 6 gennaio, più restrizioni ci sono e meglio è.

Quando gli è stato chiesto se le restrizioni varranno già per il weekend che sta per arrivare, Boccia ha risposto:

Fosse per me lo farei stasera, ma io sto parlando del periodo di festività. Per gli altri giorni ognuno ha il suo colore e molte regioni sono in area gialla: mi auguro solo che ci sia autodisciplina, io se vedo tante persone nelle strade vado a casa.

Boccia poi, facendo riferimento anche all’ordinanza annunciata oggi da Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, ha aggiunto: