Dpcm di Natale e spostamenti: quando saranno consentiti

Il Dpcm di Natale è in dirittura d’arrivo. Tra le ipotesi allo studio dal governo, limate nel vertice di stanotte, verrebbe in primo luogo confermato il divieto agli spostamenti tra Comuni nei giorni del 25 e 26 dicembre e del primo gennaio 2021.

Dal 21 dicembre in poi gli spostamenti tra Regioni gialle potrebbero essere consentiti soltanto per far ritorno al proprio luogo di residenza, forse anche ai luoghi di domicilio. Il nuovo Dpcm sarà operativo dal 4 dicembre, non prima di un nuovo confronto con i governatori.

Dpcm di Natale, coprifuoco alle 22, negozi fino alle 21

Al di fuori di queste circostanza, il Dpcm di Natale consentirà di spostarsi tra regioni solo per “comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”, come i precedenti Dpcm. Lo stop agli spostamenti tra regioni riguarderebbe anche le seconde case mentre per limitare gli assembramenti l’apertura dei negozi sarà permessa fini alle 21. Si va inoltre verso la conferma del coprifuoco alle 22 in tutta Italia anche durante la festività natalizie.

Ristoranti aperti in zona gialla, piste sci chiuse

I ristoranti delle zone gialle potrebbero essere aperti a pranzo a Natale, Santo Stefano e Capodanno, sempre rispettando le regole di distanziamento e posti ai tavoli. Per quanto riguarda le abitazioni private il governo non apporrebbe divieti ma fornirà raccomandazioni.

Per quanto riguarda le piste da sci il governo non ha recepito la proposta delle regioni alpine con la conseguenza che gli impianti di risalita rimarranno chiusi, anche se si starebbe discutendo di apertura degli alberghi nelle aree sciistiche e non solo di quelle che si trovano a valle che potrebbero accogliere i clienti.

A Capodanno chiusure alle 18

Per Capodanno invece si andrebbe verso una chiusura anticipata alle 18 anche per i ristoranti degli alberghi per i evitare feste, veglioni e assembramenti. Per i clienti sarà attivo solo il servizio in camera. Le misure del Dpcm delle feste serviranno a delineare, secondo le parole del premier Giuseppe Conte riportate dall’Ansa, una “zona gialla rafforzata” onde evitare di “andare a sbattere” contro una terza ondata di coronavirus, prospettiva che implicherebbe un passaggio in area gialla di tutte o quasi tutte le Regioni in queste settimane valutando ovviamente l’andamento dell’indice di contagio RT che dovrebbe scendere sotto 1 per il passaggio di stato.