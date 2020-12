Natale, i vescovi: “La messa sarà celebrata col popolo in piena sicurezza”

Mario Meini, pro presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), ha aperto oggi i lavori della sessione straordinaria del Consiglio episcopale permanente sottolineando che anche a Natale sarà possibile celebrare la messa con il popolo, ma in piena sicurezza.

Il presule ha infatti spiegato:

In questi giorni ha avuto notevole risonanza mediatica la questione degli orari delle celebrazioni natalizie, particolarmente l’ora della Messa nella notte di Natale. Come abbiamo scritto nel recente “Messaggio alle comunità cristiane in tempo di pandemia”, se “le liturgie e gli incontri comunitari sono soggetti a una cura particolare e alla prudenza”, ciò “non deve scoraggiarci: in questi mesi è apparso chiaro come sia possibile celebrare nelle comunità in condizioni di sicurezza, nella piena osservanza delle norme”. Siamo certi che sarà così anche nella prossima solennità del Natale e continuerà ad essere un bel segno di solidarietà con tutti.