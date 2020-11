Centrodestra vota compatto per lo scostamento, Conte: “Ottimo segnale”

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non può che commentare positivamente l’approvazione del nuovo scostamento di bilancio con i voti del centrodestra alla Camera dei deputati, stamattina: “È un ottimo segnale in questo momento di particolare difficoltà per il Paese”. Il premier auspica che questo clima perduri: “Ringrazio chi ha voluto perseguire fin dall’inizio questo approccio costruttivo, sempre nella chiarezza dei ruoli”. Il riferimento è per Silvio Berlusconi.

Nuovo scostamento di bilancio, sì unanime

La proposta di un nuovo scostamento di bilancio del governo, da 8 miliardi, è passata con 552 voti a favore, nessuno ha votato contro. Del resto Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia hanno apprezzato le “misure di sostegno a favore di imprese, famiglie, autonomi e partite Iva”. Non di certo un voto in bianco, precisano le opposizioni la cui risoluzione autorizzava lo scostamento a patto che le risorse fossero destinate in primis al lavoro autonomo.

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni prima del voto aveva spiegato le ragioni del sì allo scostamento: “Abbiamo valutato quale apertura di credito dare, non alla maggioranza, ma all’ipotesi che nel confronto si può far uscire l’Italia dalle secche. Noi non abbiamo secondi fini. Siamo fieramente all’opposizione del governo. Non desideriamo commistione di ruoli. Questo voto non è per voi, è per l’Italia”.FdI quindi non voterà no, ma potrebbe astenersi o dire sì a seconda del parere del governo alla risoluzione delle opposizioni.

Per primo era stato il leader di Forza Italia Berlusconi ad annunciare che il suo partito avrebbe votato sì al nuovo scostamento di bilancio, tirandosi poi dietro gli alleati. Il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini, che è anche capo delegazione del Pd al governo, fa i complimenti al Cav, il sempiterno della politica italiana: “Una scelta di responsabilità di Berlusconi, che ha politicamente costretto le altre forze di centrodestra a cambiare linea e ad adeguarsi, chapeau” dice Franceschini.