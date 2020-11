Coronavirus: 60 milioni di casi nel mondo, picco di morti in Germania

Sono quasi 60 milioni le persone nel mondo che hanno contratto fin qui il coronavirus. È quanto emerge dall’ultimo bollettino diramato dalla Johns Hopkins University. Nello specifico, si tratta di 59.759.494 contagiati e 1,4 milioni di morti. Secondo lo stesso ente, negli Usa nelle ultime 24 ore sono state registrate2.146 nuove vittime di Covid-19 (è la 21a volta che si supera la soglia dei 2.000 morti nel Paese) mente i nuovi casi sono 172.935, per un totale dall’inizio della pandemia di 12.591.163 contagiati. Le vittime complessive sono invece 259.925.

Germania: mai così tanti morti da inizio pandemia

Nella giornata di ieri si è registrato purtroppo il picco di morti in Germania: 410 vittime e 18.633 nuovi contagi recita il bollettino medico dell’Istituto per le malattie infettive Robert Koch. Il numero di decessi rappresenta il punto più alto dall’inizio della pandemia: in totale in Germania hanno contratto il virus 961.320 perone e ne sono morte 14.471.

Boccia: “Attività sciistiche? Ci saranno ristori certi”

In Italia continua a tenere banco la questione relativa agli impianti sciistici, che il governo ha deciso di lasciare chiusi anche sotto Natale. Ne ha parlato stamane il ministro degli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, che ha fatto un discorso a 360 gradi, includendo anche tutte le altre attività che stanno subendo perdite per via delle misure restrittive. “Valuteremo insieme non solo le attività connesse allo sci: ci sono alcune attività che dovranno riprendere e che sono chiuse da un mese, non le abbiamo dimenticate. Per tutte queste – aggiunge l’esponente del Partito Democratico -, attività sciistiche comprese, ci saranno ristori certi, ma non abbiamo dimenticato che in alcune Regioni ci sono ristoranti, bar, palestre chiuse, attività economiche chiuse che meritano la massima attenzione e il massimo ristoro”.