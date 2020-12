Sono 10 miliardi le dosi di vaccino anti Covid già prenotate o opzionate nel mondo, quasi esclusivamente da nazioni ricche o a medio reddito, Stati Uniti in testa. Così secondo il Duke Global Health Innovation Center, che aggiorna il suo monitoraggio sui contratti pubblici fin qui stipulati dai vari paesi.

“Nonostante gli impegni pubblici all’equità, i singoli Paesi sono incentivati a comprare più vaccini possibile, e dalla più ampia platea di candidati, per aumentare la possibilità di immunizzare la popolazione. Prima ancora che ci sia un candidato vaccino approvato per la commercializzazione i contratti già firmati coprono 7,1 miliardi di dosi, con altri 2,6 miliardi al momento oggetto di negoziato o già prenotati come espansione di accordi già esistenti” spiega il report.

Secondo il bollettino Covid aggiornato alle ultime 24 ore della Johns Hopkins University sono 65.359.887 i contagi di coronavirus nel mondo mentre il numero di pazienti positivi al virus morti supera il milione e mezzo.

Ieri picco di morti Italia

Ieri in Italia è stato registrato il picco record di decessi giornalieri legati al Covid dall’inizio dell’epidemia, quasi 1000 morti. Il ministro della Salute Roberto Speranza intervenuto al 9° Healthcare Summit del Sole 24 Ore stamattina ha ribadito che la campagna vaccinale partirà tra poco più di un mese.

“Alla fine di gennaio contiamo di avviare la campagna vaccinale, sarà un’operazione imponente e senza precedenti, abbiamo bisogno che in quel momento le nostre energie siano tutte rivolte a questa operazione, non vogliamo arrivarci in un nuovo momento di difficoltà” ha detto il ministro.

Indice Rt medio a 0,91

Secondo la bozza del monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità nel periodo 11-24 novembre, l’indice di trasmissibilità Rt medio calcolato sui casi sintomatici è sceso a 0,9, con diverse regioni che hanno indice sotto 1. Dati che “sono incoraggianti e confermano l’impatto delle misure che si accompagnano con una diminuzione nelle ospedalizzazioni in area medica e in terapia intensiva; tuttavia, la pressione sui servizi ospedalieri è ancora molto elevata”.

Intanto la Svizzera ha messo tre regioni italiane nella sua lista rossa. Si tratta di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto, con effetto a partire dal 14 dicembre, perché considerate a “rischio elevato di contagio” con conseguente quarantena obbligatoria per chi vuole entrare nella Confederazione elvetica.