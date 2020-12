Il decreto legge del governo uscito dal Cdm della scorsa notte, con rigide misure anti Covid per gli spostamenti durante le feste di Natale, non piace ai governatori. Per una questione di metodo ma non solo. Secondo l’Ansa dalla Conferenza delle Regioni che si è tenuta in videoconferenza oggi sarebbe emerso che il decreto è stato approvato “in assenza di un preventivo confronto tra le Regioni”.

Un metodo che secondo la Conferenza “contrasta con lo spirito di leale collaborazione, sempre perseguito nel corso dell’emergenza, considerato peraltro che la scelta poteva essere anticipata anche nel corso del confronto preventivo svolto solo 48 ore prima”.

Secondo le regioni l’assenza di confronto “non ha consentito di portare all’individuazione delle soluzioni più idonee per contemperare le misure di contenimento del virus e il contesto di relazioni familiari e sociali tipiche del periodo delle festività natalizie”.

Sui ristori poi i governatori lamentano che né il Dpcm né il decreto legge di Natale si occupano dei “ristori economici delle attività che subiscono limitazioni e/o chiusure, più volte richieste dalle regioni e dalle province autonome”. Stasera alle 20:15 ci sarà la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte sul Dpcm e gli ultimi provvedimenti anti Covid.