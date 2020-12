Il ministro Speranza: “Domani annunciamo indice RT sotto l’1%”

Domani avremo “un indice Rt a 0.91” annuncia il ministro della Salute Roberto Speranza che però precisa: non dobbiamo abbassare la guardia. Intervenuto a Piazza Pulita su La7 Speranza a proposito del Dpcm Natale ha detto: “Linea dura? Linea necessaria. Penso che abbiamo provato a trovare un equilibrio. Abbiamo provato un passo alla volta a fare delle misure che ci consentissero di non fare un lockdown generalizzato” come ha sottolineato stasera anche il presidente del Consiglio in conferenza stampa.

A proposito del picco di morti di pazienti positivi al Covid registrato oggi, Speranza ha detto: “Il dato dei decessi, oggi il più alto con 993 morti sarà l’ultimo a mutare”. Tuttavia “oggi vediamo segnali incoraggianti che dipendono dalle misure che abbiamo messo in campo, ma non dobbiamo mollare” Anche perché i dati sui morti di oggi “ci dicono che siamo ancora nel pieno di una epidemia che non dobbiamo assolutamente considerare sconfitta. Siamo pienamente dentro la crisi e guai ad abbassare la guardia” ha ribadito il ministro della Salute.