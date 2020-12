COVID-19, casi in aumento in Veneto, Toscana, nelle Marche e a Bolzano

I primi dati sul contagio nelle ultime 24 ore già arrivati da alcune regioni italiane sembra anticipare un aumento dei casi rispetto a ieri. Il Veneto ha comunicato questa mattina 3.581 nuovi casi di COVID-19 rispetto ai 2.782 ufficializzati ieri e, purtroppo, anche un aumento importante dei decessi: 95 contro i 69 di ieri, mentre le terapie intensive sono scese di una unità, per un totale di 307 persone attualmente ricoverate in terapia intensiva nella Regione Veneto.

Anche la Toscana ha registrato oggi più positivi rispetto a ieri, anche se con numeri molto inferiori a quelli del Vento. 929 i nuovi positivi emersi da 14.469 contro i 776 di ieri emersi da un numero di tamponi poco inferiore, 13.549. Incremento nelle ultime 24 ore anche nelle Marche, dopo i nuovi positivi oggi sono stati 476 a fronte di un numero di tamponi più elevato rispetto a ieri.

In Umbria, invece, sono scesi i tamponi analizzati e sono aumentati i nuovi positivi, 286 emersi da 3.508 mentre ieri i nuovi positivi erano stati 278 a fronte di 4.015. 15 i morti accertati e 8 persone in meno ricoverate in terapia intensiva.

Salgono invece di 2 unità i posti occupati nelle terapie intensive di Bolzano (35 in totale, ieri erano 33) e aumentano anche i decessi (16 nelle ultime 24 ore, 7 quelli confermati ieri) così come i nuovi positivi, 374 nella sola provincia autonoma di Bolzano.

195.695 nuovi casi e 100mila ricoveri negli Stati Uniti

Negli stessi giorni in cui gran parte dei Paesi europei, Italia inclusi, si sta lentamente uscendo della cosiddetta ondata della pandemia di COVID-19 e discussioni come gli spostamenti in vista del Natale e delle vacanze estive sono al centro dei dibattiti nazionali, gli Stati Uniti stanno registrando un picco mai raggiunto prima e ad oggi non ci sono segnali di un rallentamento in tempi brevi.

Gli Stati Uniti non sono mai davvero usciti dalla cosiddetta prima ondata. Vere e proprie misure anti-COVID a livello nazionale non sono mai state implementate e la curva dell’epidemia, seppur tra alti e bassi, ha sempre avuto un andamento in crescita. E nelle ultime 24 ore sono stati raggiunti nuovi record: 195.695 nuovi positivi e, per la prima volta dall’inizio dell’epidemia, il numero delle persone ricoverate con sintomi ha raggiunto le 100mila unità.

Numeri impressionanti che, secondo gli esperti, sono destinati a salire ulteriormente in occasione del Natale e a causa del recente Giorno del Ringraziamento, quando nonostante l’emergenza in corso milioni di cittadini si sono spostati per celebrare quella sentita occasione coi propri cari, muovendosi da una parte all’altra del Paese indipendentemente dall’incidenza dell’epidemia nell’area di residenza.

64.570.755 casi di COVID-19 nel Mondo

Dall’inizio della pandemia ad oggi sono stati ben 64.570.755 i casi di COVID-19 accertati in tutto il Mondo, mentre le persone che hanno perso la vita a causa dell’infezione hanno toccato quota 1.495.311 secondo i dati più recenti dell’Osservatorio della John Hopkins University.

I Paesi che hanno registrato il maggior numero di vittime sono gli Stati Uniti (273.847 in totale), Brasile (174.515), India (138.648) e Messico (107.565).