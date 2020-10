Bollettino coronavirus 15 ottobre 2020: i dati Regione per Regione

La Regione Marche, tra le più colpite nella prima fase della pandemia di COVID-19, ha reso noto i dati aggiornati al 15 ottobre sull’andamento dei contagi nelle cinque province, confermando di fatto l’andamento in crescita delle ultime settimane.

A fronte di 2.674 tamponi effettuati (1.451 nel percorso nuove diagnosi e 1.223 nel percorso guariti) sono stati accertati 140 nuovi positivi:

23 in provincia di Ascoli Piceno

42 in provincia di Ancona

25 in provincia di Macerata

32 in provincia di Fermo

18 in provincia di Pesaro Urbino

La Regione Marche precisa:

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (26 casi rilevati), contatti in setting domestico (37 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (20 casi rilevati), 2 rientri dall’estero (Albania e Moldova), 2 casi riscontrati dallo screening realizzato nel percorso sanitario, contatti in setting lavorativo (6 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/divertimento (19 casi rilevati), 7 contatti in setting assistenziale, contatti in setting scolastico/formativo (14 casi). Di 7 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche.

Nessun decesso nelle ultime 24 ore, mentre il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva è salito di una unità.

Il Veneto conferma 600 nuovi positivi

La Regione Veneto ha ufficializzato in mattinata che da ieri sono stati accertati 600 nuovi positivi (ieri erano stati 657) per un totale di 33.573 persone colpite dal COVID-19 dall’inizio dell’epidemia ad oggi. Rispetto a ieri, però, le autorità sanitarie hanno confermato il decesso di 11 persone tra ospedali e case di riposo (ieri la Regione aveva comunicato zero decessi) e segnalato 16 ricoveri in più, che portano il totale a 375 persone ricoverate nella Regione, e 5 pazienti in terapia intensiva in più rispetto a ieri, per un totale di 45 persone.