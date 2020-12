Coronavirus, terapie intensive al collasso a Stoccolma

Fin dall’inizio della pandemia di COVID-19 la Svezia ha usato un approccio ben diverso da quello del resto dell’Europa e del Mondo: nessuno obbligo di indossare mascherine e chiusure delle attività ridotte al minimo, ma con l’arrivo della seconda ondata anche in Svezia hanno deciso di correre ai ripari e fissare regole più restrittive rispetto al passato.

Ora, mentre in altri Paesi UE l’emergenza sta lentamente rientrando, anche se si parla già con insistenza di una terza ondata in arrivo, da Stoccolma arriva l’allarme: le terapie intensive sono al collasso. Il 99% dei posti disponibili in terapia intensiva nell’area della capitale sono al momento occupati da pazienti COVID e non. Si parla di circa 160 posti in totale, quasi tutti occupati.

Björn Eriksson, il direttore sanitario della regione di Stoccolma, ha invitato i cittadini a prestare la massima attenzione per il periodo di Natale, evitando gli assembramenti ed evitare, se possibile, i locali pubblici:

Al momento 814 persone stanno lottando nei nostri ospedali per sopravvivere e rimettersi. È troppo. Non vale la pena rischiare per prendersi un drink dopo lavoro, socializzare al di fuori del proprio nucleo familiare, affollare i negozi per lo shopping natalizio anche se è quello che vogliamo fare. Le conseguenze sono terribili.

Coronavirus, continuano a salire i contagi nelle Marche

La Regione Marche anche oggi ha registrato un lieve incremento dei contagi rispetto a ieri. A fronte di 3.071 tamponi analizzati nelle ultime ore sono emersi 323 nuovi contagi, 94 in più di quelli ufficializzati ieri, così distribuiti nella Regione:

63 in provincia di Macerata

21 in provincia di Ancona

147 in provincia di Pesaro-Urbino

37 in provincia di Fermo

47 in provincia di Ascoli Piceno

8 da fuori regione

Dei 323 nuovi contagi, solo 41 stanno manifestando i sintomi dell’infezione.

Coronavirus, nuovo record di contagi in Germania

Il lockdown parziale deciso in Germania dal governo di Angela Merkel non ha sortito l’effetto sperato. Dopo il record di casi giornalieri registrato il 20 novembre scorso, 23.648 nuovi contagi in 24 ore, la curva del contagio è tornata a salire e i dati diffusi oggi fanno segnare un nuovo record: 23.679 casi che portano il totale dei contagiati in Germania dall’inizio dell’epidemia ad oggi a 1.242.203.

440 persone sono decedute nel corso delle ultime 24 ore in Germania a causa del COVID, in calo rispetto alle 590 vittime accertate il giorno precedente, ma a preoccupare Angela Merkel e il suo governo è la crescita dei nuovi positivi, segno che il compromesso tra lockdown totale e assenza di misure non si è rivelato la scelta migliore, almeno sul fronte sanitario.

Ieri, di fronte alla ripresa dei contagi, la cancelliera Angela Merkel in un discorso al Parlamento ha fatto un passo indietro rispetto alla libertà per i cittadini in vista del periodo natalizio. L’obiettivo era quello di permettere gli spostamenti e i ricongiungimenti, confidando nel buon senso dei cittadini ad evitare gli assembramenti e rispettare le misure basilari per evitare il contagio, ma in queste ore si stanno valutando misure più restrittive.

Merkel vorrebbe interrompere la didattica in presenza dal 14 dicembre, allungando il periodo di vacanza per gli studenti, e la chiusura totale delle attività commerciali – ad eccezione di quelle essenziali – a partire dal 24 dicembre e fino alla fine delle vacanze natalizie, almeno fino al 10 gennaio.