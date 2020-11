L’Unione europea prenota il vaccino Covid della Pfizer, realizzato in collaborazione con BioNtech. Ieri la casa farmaceutica americana ha dato l’annuncio che milioni di dosi del vaccino, sicuro ed “efficace al 90%”, arriveranno già entro fine 2020.

Le borse mondiali hanno festeggiato come se fosse stata dichiarata la fine della pandemia. Come tutti i leader mondiali anche Donald Trump e Joe Biden hanno accolto con favore la notizia, per una volta d’accordo su qualcosa.

“Abbiamo concluso i negoziati, il contratto sarà adottato domani al collegio dei commissari e sarà firmato nei prossimi giorni, alla conclusione delle procedure” ha detto oggi la commissaria europea alla Salute Stella Kyriakides.

“Domani autorizziamo un contratto per un massimo di 300 milioni di dosi del vaccino sviluppato dalla società tedesca BioNTech” ha precisato von der Leyen. Appena le dosi del vaccino Covid saranno materialmente disponibili, ha aggiunto, “il nostro piano è di distribuirlo rapidamente, ovunque in Europa”.

Vaccino Covid della Pfizer BioNTech, quante dosi all’Italia