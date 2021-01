Tamponi giornalieri. Quali sono le Regioni più virtuose e quelle più in difficoltà?

A quasi un anno dall’inizio della pandemia da COVID-19 e con lo spettro di un nuovo criterio per far scattare la zona rossa nelle Regioni d’Italia forse già a partire dal 16 gennaio prossimo, da nord a sud del Paese le disparità tra i tamponi giornalieri in rapporto alla popolazione totale resta abissale in molti casi.

A Regioni particolarmente virtuose sul fronte dei test si contrappongono Regioni che, invece, procedono con clamoroso rilento, nonostante il tempo a disposizione in questi quasi 12 mesi per potenziare le procedure dovrebbe essere stato più che sufficiente. Se è vero che a breve la zona rossa potrebbe scattare per le Regioni che in una settimana registrano un’incidenza di 250 casi ogni 100mila abitanti, ad essere penalizzate potrebbero essere proprio le Regioni più virtuose sul fronte dei tamponi, quelle in grado di restituire un quadro il più possibile vicino alla realtà.

Il bollettino che viene diffuso ogni giorno dal Ministero della Salute ci rivela di volta in volta quanti sono stati i tamponi analizzati nelle 24 ore precedenti alla pubblicazione dei nuovi dati, ma non ci rivela quanti sono i tamponi analizzati in rapporto alla popolazione residente in ciascuna regione.

Tamponi giornalieri: Calabria e Sardegna in coda

Sulla base dell’incremento giornaliero dei tamponi ufficializzato dal bollettino del 9 gennaio, ad esempio, vediamo la Regione Lombardia in testa con 24.847 tamponi analizzati nelle 24 ore precedenti, mentre il Friuli Venezia Giulia si è fermata a 8.424 e la Calabria ne ha analizzati 3.108.

Così su due piedi, quindi, si potrebbe affermare superficialmente che la Lombardia sia la Regione più virtuosa, ma se andiamo a confrontare il numero dei tamponi giornalieri col totale della popolazione residente, è il Friuli Venezia Giulia la Regione che più di sta dando da fare con 6.98 tamponi ogni 1.000 residenti.

Bolzano, Trento e Veneto dominano questa classifica, mentre in fondo si trova la Regione Calabria, che nonostante 1.894.110 residenti ha eseguito appena 1,64 tamponi ogni 1.000 abitanti nelle 24 ore precedenti alla diffusione del bollettino del 9 gennaio 2021:

Friuli Venezia Giulia : 6,98 tamponi ogni 1.000 abitanti

: 6,98 tamponi ogni 1.000 abitanti PA Bolzano : 5,50 tamponi ogni 1.000 abitanti

: 5,50 tamponi ogni 1.000 abitanti PA Trento : 5,40 tamponi ogni 1.000 abitanti

: 5,40 tamponi ogni 1.000 abitanti Veneto : 4,26 tamponi ogni 1.000 abitanti

: 4,26 tamponi ogni 1.000 abitanti Umbria : 4,10 tamponi ogni 1.000 abitanti

: 4,10 tamponi ogni 1.000 abitanti Abruzzo : 3,55 tamponi ogni 1.000 abitanti

: 3,55 tamponi ogni 1.000 abitanti Marche : 3,51 tamponi ogni 1.000 abitanti

: 3,51 tamponi ogni 1.000 abitanti Emilia-Romagna : 3,46 tamponi ogni 1.000 abitanti

: 3,46 tamponi ogni 1.000 abitanti Toscana : 2,97 tamponi ogni 1.000 abitanti

: 2,97 tamponi ogni 1.000 abitanti Liguria : 2,96 tamponi ogni 1.000 abitanti

: 2,96 tamponi ogni 1.000 abitanti Puglia : 2,75 tamponi ogni 1.000 abitanti

: 2,75 tamponi ogni 1.000 abitanti Piemonte : 2,64 tamponi ogni 1.000 abitanti

: 2,64 tamponi ogni 1.000 abitanti Campania : 2,58 tamponi ogni 1.000 abitanti

: 2,58 tamponi ogni 1.000 abitanti Lombardia : 2,48 tamponi ogni 1.000 abitanti

: 2,48 tamponi ogni 1.000 abitanti Basilicata : 2,39 tamponi ogni 1.000 abitanti

: 2,39 tamponi ogni 1.000 abitanti Valle D’Aosta : 2,20 tamponi ogni 1.000 abitanti

: 2,20 tamponi ogni 1.000 abitanti Sicilia : 2,14 tamponi ogni 1.000 abitanti

: 2,14 tamponi ogni 1.000 abitanti Lazio : 2,08 tamponi ogni 1.000 abitanti

: 2,08 tamponi ogni 1.000 abitanti Sardegna : 1,93 tamponi ogni 1.000 abitanti

: 1,93 tamponi ogni 1.000 abitanti Molise : 1,93 tamponi ogni 1.000 abitanti

: 1,93 tamponi ogni 1.000 abitanti Calabria: 1,64 tamponi ogni 1.000 abitanti

Riportiamo di seguito anche i dati che abbiamo utilizzato per il calcolo, quelli diffusi dall’ISTAT per la popolazione residente nelle Regioni e Provincie Autonome e l’incremento giornaliero dei tamponi confermato ieri dal bollettino dei Ministero della Salute.

La popolazione residente nelle Regioni e Province Autonome d’Italia

(i dati sono aggiornati al 1° gennaio 2020)

Lombardia: 10.027.602

Lazio: 5.755.700

Campania: 5.712.143

Veneto: 4.879.133

Sicilia: 4.875.290

Emilia-Romagna: 4.464.119

Piemonte: 4.311.217

Puglia: 3.953.305

Toscana: 3.692.555

Calabria: 1.894.110

Sardegna: 1.611.621

Liguria: 1.524.826

Marche: 1.512.672

Abruzzo: 1.293.941

Friuli Venezia Giulia: 1.206.216

Umbria: 870.165

Basilicata: 553.254

PA Trento: 545.425

PA Bolzano: 532.644

Molise: 300.516

Valle D’Aosta: 125.034

I tamponi analizzati nelle Regioni e Province Autonome il 9 gennaio

Lombardia: 24.847

Veneto: 20.779

Emilia-Romagna: 15.467

Campania: 14.714

Lazio: 11.982

Piemonte: 11.373

Toscana: 10.963

Puglia: 10.880

Sicilia: 10.427

Friuli Venezia Giulia: 8.424

Marche: 5.311

Abruzzo: 4.599

Liguria: 4.519

Umbria: 3.568

Sardegna: 3.109

Calabria: 3.108

PA Trento: 2.947

PA Bolzano: 2.927

Basilicata: 1.321

Molise: 579

Valle D’Aosta: 275