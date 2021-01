Bollettino coronavirus 9 gennaio. Le ultime notizie dall’Italia e dal Mondo

Archiviate finalmente le feste natalizie, le procedure di test per il COVID-19 in Italia riprendono col solito ritmo a cui siamo abituati: pieno regime o quasi durante la settimana e drastico calo il sabato e la domenica. Il bollettino di oggi, sabato 9 gennaio 2021, si preannuncia come uno dei più fedeli allo stato attuale dell’epidemia nel nostro Paese e ci dà sicuramente un assaggio di quello che succederà nelle prossime settimane mentre sempre più Paesi intorno a noi stanno prolungando il lockdown natalizio a causa dello spaventoso aumento dei contagi.

L’Italia, ad un passo dalla crisi di governo, si muove con estrema lentezza e ad oggi, mentre i cittadini di Francia, Germania o Regno Unito sanno già come sarà organizzata la propria vita fino al 31 gennaio prossimo, noi abbiamo certezze soltanto fino al 15 gennaio. In attesa di conoscere cosa certificherà il bollettino del 9 gennaio, ecco le notizie principali sull’andamento della pandemia da COVID-19 in Italia e nel Resto del Mondo.