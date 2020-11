Aria di rimpasto nel governo, soprattutto dalle parti del MIT, ministero per le Infrastrutture e i Traporti, la cui titolare Paola De Micheli, chiamata in causa, dice: “Io vado avanti con grande tranquillità e determinazione nel ministero che ho il piacere e l’onore e l’onere di guidare”.

Intervistata da Radio Capital, l’esponente di primo piano del Partito democratico, spiega: “Al di là del mio coinvolgimento, fintanto che c’è questa crisi credo sia un po’ strano parlare di poltrone”. In ogni caso, sottolinea De Micheli, il suo lavoro al MIT “è sotto gli occhi di tutti: credo che abbiamo dato grandi risultati e che il governo debba andare avanti con questa determinazione, mi concentro sul mio lavoro, che è il mio dovere assoluto anche di sabato e di domenica”.

La ministra smentisce poi di aver detto di voler aprire le scuole anche di domenica per far recuperare la didattica in presenza persa: “Se leggete la mia intervista (a Repubblica, ndr) io ho semplicemente detto che non ci devono essere tabù pur di garantire la sicurezza dell’organizzazione dell’apertura di tutte le attività. Ho posto il problema degli scaglionamenti, anche per le attività produttive”. Paola De Micheli aggiunge di non aver “smentito il titolo dell’intervista fatta da Repubblica perché serve ad aprire una discussione vera sullo scaglionamento degli orari”.