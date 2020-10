Jole Santelli festeggia col sindaco violando le norme anti Covid (VIDEO)

Jole Santelli, governatrice della Calabria, festeggia l’elezione della sindaca amica violando le norme anti-Covid. Sta facendo molto discutere il video post elezione di Rosaria Succurro, ex assessore al comune di Cosenza, che dopo aver vinto il ballottaggio nel weekend è la nuova prima cittadina di San Giovanni in Fiore (Cosenza). Già candidata alle ultime regionali, pupilla della governatrice Santelli, Succurro ha festeggiato la sua elezione a sindaco in un piccolo locale, nel quale – riferisce LaCNews24 – c’erano tra 100 e 150 persone, la maggior parte delle quali prive di mascherina e senza rispetto del distanziamento sociale.

Santelli viola la sua stessa ordinanza: il video

In Rete è stato pubblicato un video dei festeggiamenti ed effettivamente le immagini confermano che non ci sia alcun rispetto delle norme anti Covid inasprite dall’ultimo Dpcm. L’episodio fa maggiormente rumore perché la stessa Santelli aveva anticipato il governo emanando il 25 settembre scorso un’ordinanza con la quale si impone ai cittadini calabresi l’uso obbligatorio della mascherina sia al chiuso sia all’aperto. I trasgressori, prevede l’ordinanza della governatrice, devono essere puniti con un’ammenda che va dai 400 ai 1.000 euro. Quante sanzioni sono state comminate durante la festa per l’elezione del sindaco Succurro alla presenza della stessa Santelli?