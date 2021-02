Vincenzo De Luca ha fatto oggi il punto sulla pandemia in Campania tramite una diretta Facebook dal suo ufficio presso il palazzo della Regione. L’occasione è stata ghiotta per il governatore, che non ha lesinato stilettate al governo uscente, al suo presidente e al portavoce Rocco Casalino. Da politico e showman ormai navigato, De Luca ha commentato l’uscita di scena di Giuseppe Conte, con un riferimento al tavolino improvvisato davanti a Palazzo Chigi: “In questi ultimi due-tre – ricorda il governatore della Campania – anni abbiamo visto cose bizzarre, cose che noi umani neanche avremmo immaginato di vedere, l’ultima di queste meraviglie l’abbiamo vista quando è stato portato davanti a Palazzo Chigi, a piazza Colonna, un tavolino spoglio, mi sembrava anche con la vernice un po’ scrostata. Si è immaginato che volessero far vedere che almeno un banco buono c’era in Italia”.

De Luca: “Aspettavamo Casalino con il grembiulino”

Il riferimento è chiaramente ai banchi a rotelle comprati dal governo e rivelatisi una misura tutt’altro che risolutiva per il ritorno a scuola in sicurezza. “Poi – ha aggiunto De Luca – con il passare dei minuti si è pensato che volessero accendere un barbecue, fare una bella grigliata a piazza Colonna. Abbiamo aspettato invano l’arrivo di Casalino col grembiulino, ma è arrivato Giuseppe Conte”. Insomma, l’ex sindaco di Salerno ha voluto salutare l’esperienza del Conte bis confermando quello che è sempre stato il suo giudizio, altamente negativo, soprattutto nei confronti di una delle anime dello stesso, quella del Movimento 5 Stelle.