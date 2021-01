Crisi di governo. Le ultime notizie in attesa del CdM sul Recovery Plan

La resa dei conti è ormai ad un passo. Palazzo Chigi ha ufficializzato che l’atteso Consiglio dei Ministri in cui dovrà essere approvata l’ultima bozza del Recovery Plan, il progetto che definisce come l’Italia intenderà impiegare i soldi europei del Next Generation EU, è fissato per le 21.30 di oggi, martedì 12 gennaio. Tutti i ministri del governo Conte saranno chiamati ad esprimersi sulle ultime modifiche apportate in questi ultimi giorni, inclusi i due agguerriti Ministri di Italia Viva.

Che quelle che ci separano dal Consiglio dei Ministri di questa sera siano ore di altissima tensione ce lo confermano che le dichiarazioni che si susseguono con una frequenza senza precedenti da questa mattina, con fonti di Palazzo Chigi che hanno lanciato un vero e proprio ultimatum a Matteo Renzi – “se il leader di Iv Matteo Renzi si assumerà la responsabilità di una crisi di governo in piena pandemia, per il presidente Giuseppe Conte sarà impossibile rifare un nuovo esecutivo con il sostegno di Iv” – e un botta e riposta a distanza tra le figure di Italia Viva e il resto della maggioranza.

In attesa di capire cosa succederà questa sera, seguiamo insieme l’evolversi della situazione con le ultime notizie in tempo reale.