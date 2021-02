Crisi di governo: oggi Fico da Mattarella, 2° giro di consultazioni?

Crisi di governo, oggi Roberto Fico concluderà il suo mandato esplorativo e salirà al Colle per riferire al Presidente della Repubblica. Al momento, l’accordo per un nuovo governo Conte è lontano, perché Italia Viva continua a snocciolare solo gradualmente le proprie richieste, alzando la posta di giorno in giorno. Non è escluso, quindi, che il presidente della Camera faccia un altro giro di consultazioni rispettando i tempi dati da Sergio Mattarella, ovvero concludendo al massimo entro stasera.