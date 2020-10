Covid: riattivata task force alla Protezione Civile. Gualtieri: “Non ci saranno nuovi lockdown”

Dopo l’impennata dei contagi da coronavirus degli ultimi giorni, il governo riattiva la task force Covid istituita presso la Protezione civile (il comitato operativo che ha gestito la prima fase dell’epidemia) e lima il nuovo Dpcm che dovrebbe vedere la luce domani e che prevederà tra le altre cose mascherine obbligatorie all’aperto, chiusure anticipate dei locali per contrastare la movida e feste private a numero chiuso.

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri a RaiNews24 ha escluso un nuovo lockdown nazionale, aggiungendo però che “servono controlli più rigorosi. Proprio perché l’obiettivo è non dover tornare a nuovi lockdown, dobbiamo mettere un surplus di attenzione e rigore nel contenimento del virus”.

La riunione della task force Covid

L’obiettivo della task force Covid è quello di contenere i contagi e prevenire una seconda ondata di Sars-CoV-2 in Italia, guardando anche a cosa è stato fatto, e non fatto, nei paesi europei alle prese con una violenta recrudescenza dei contagi, Francia, Spagna e Gran Bretagna in testa. Il governo esclude, per ora, un nuovo lockdown generale, ma è sollecitato da ambienti medici e report scientifici sull’andamento della curva epidemica a prendere nuove misure restrittive.

Stamattina durante la prima riunione della riconvocata task force Covid – presenti il capo Protezione Civile Angelo Borrelli, il commissario all’emergenza Domenico Arcuri, tecnici e assessori regionali – ha passato in rassegna la situazione, a cominciare dal livello di pressione sugli ospedali e l’approvvigionamento dei materiali sanitari. Non sono state riscontrate particolari criticità ma venerdì se ne tornerà a parlare.

Istituzioni bloccate dal virus

Intanto dopo la riscontrata positività della deputata dem Beatrice Lorenzin e del sottosegretario agli Esteri, senatore Riccardo Merlo, sono state sconvocate le commissioni Esteri e Bilancio. E il Covid non risparmia le istituzioni Ue: la presidente della Commissione Ursula von der Leyen è risultata positiva, insieme a 159 persone dello staff.