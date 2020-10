L’ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin, oggi deputata Pd, è positiva al coronavirus. È stata la stessa Lorenzin ad annunciarlo con un video postato su Twitter in cui definisce il Covid-19 una brutta bestia: “Ciao a tutti, purtroppo sono risultata positiva al Covid, ho un po’ di febbre e mal di gola ma le altre funzioni sono sotto monitoraggio e la situazione è tranquilla. Comincio le cure. Grazie all’aiuto di medici e infermieri sono sicura che vincerò”.

La Lorenzin è meravigliata di aver contratto il Covid: “Questo virus è proprio una bestiaccia se io, che sono particolarmente attenta, sono rimasta contagiata. Essere contagiati è veramente più facile di quello che pensiamo. Un abbraccio va alle persone che in questo momento si trovano nella mia condizione. Io ho figli e marito negativi. Ma c’è il problema di come organizzare la famiglia, l’isolamento, la quarantena…”.

Lorenzin positiva: “Forse a causa degli occhiali”

Su come abbia potuto prendere il virus, Lorenzin può fare solo delle ipotesi: “Porto gli occhiali per leggere, potrei aver toccato qualcosa o poggiato gli occhiali. Non so”. Infine l’invito a prestare “tutti particolare attenzione e un abbraccio a tutti”. Intanto la seduta della commissione Bilancio della Camera, con oggetto il Recovery Fund, a cui doveva partecipare stamane Lorenzin è stata annullata.

Positivo anche sottosegretario agli Esteri Merlo

Ma dai palazzi della politica arriva in queste ore la notizia di un altro contagio, quello del sottosegretario agli Esteri Riccardo Merlo (senatore del gruppo misto): “Probabilmente mi ha contagiato il mio autista lui ha avuto la febbre e poi l’ho avuta io. Indosso sempre la mascherina, anche in macchina ma forse bisognerebbe iniziare a fare come i taxi, mettere cioè una barriera tra autista e passeggero”. Ora tutti i componenti della commissione Esteri saranno sottoposti al tampone.