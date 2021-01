Covid, salgono ancora i casi in Veneto: +3.638 in 24 ore

Preoccupano i numeri sull’emergenza Covid provenienti dal Veneto. Secondo il più recente bollettino diramato da Azienda Zero, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 3.638 nuovi casi di coronavirus, con un aumento di oltre 500 rispetto al dato del giorno precedente. Attualmente sono positive in regione 91.299 persone. Si aggrava anche il bilancio delle vittime, con 126 nuovi morti rispetto al giorno precedente, per un totale di 7.114 decessi dall’inizio della pandemia.