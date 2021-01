Vaccinazioni Covid-19: circa 23mila in Italia, Israele corre

Procede al rilento il piano di vaccinazioni in Italia. Dopo le circa 9.200 dosi consegnate il 27 dicembre e interamente somministrate nel giorno stesso, attualmente all’Italia sono state consegnate altre 470mila dosi, delle quali ne sono state somministrate circa 23mila. Secondo quanto riferisce l’app messa a disposizione dal governo in collaborazione con il commissario Arcuri e il Ministero della Salute, i vaccinati sono più donne (circa 12mila e 400) e meno uomini, circa 10mila e 500. La regione che in percentuale ha vaccinato di più è il Lazio, che su 45.800 dosi ricevute ne ha inoculate oltre 6.100 (13,4%). Procede abbastanza velocemente anche il piano vaccinazioni della Provincia autonoma di Bolzano, con il 16,2% di somministrazioni/dosi consegnate.

Molto lenta la Sardegna, che con l’1,6% è ad l31 dicembre il fanalino di coda: solo 212 dosi somministrate su quasi 13mila ricevute. Insomma, c’è ancora molto da fare anche perché traspare confusione in merito alle fasce prioritarie, al sistema di prenotazione e/o convocazione di chi ha diritto ad essere vaccinato prima di altri.

Vaccinazioni nel mondo: Israele corre

Dai dati riportati dalla piattaforma Our Wolrd in data, continua ad essere Israele il paese in cui le vaccinazioni corrono maggiormente. Al 30 dicembre 2020, in Israele sono state vaccinate oltre 9 milioni di persone. Segue il Bahrain con 3,37 milioni di vaccinati, mentre la Gran Bretagna si trova attualmente sul terzo gradino del podio con 1,4 milioni di vaccinati, ma il dato è aggiornato al 27 dicembre.

A ruota gli Stati Uniti, che al 30 dicembre sono accreditati di 840mila vaccinazioni, anche se le autorità statunitensi parlano di 2 milioni. Dietro gli USA, Danimarca e Cina, rispettivamente con 410mila e 310mila vaccinazioni effettuate. Poi Canada, Croazia, Germania e Portogallo. Dalla graduatoria mondiale, emerge che l’Italia sia al momento indubbiamente indietro, ma prima di poter fare un bilancio preliminare occorrerà attendere almeno un paio di settimane, poiché il piano vaccini entrerà nel vivo nei primi giorni di gennaio.