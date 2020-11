Coronavirus: oltre 66mila contagi sui luoghi di lavoro a ottobre

I luoghi di lavoro si confermano purtroppo veicoli di Covid-19: secondo i dati forniti dall’Inail, infatti, al 31 ottobre sono stati 66.781 i contagi registrati in tutto il mese. Si tratta del 15,8% del totale delle denunce ricevute da inizio anno, ovvero il 9,8% dei contagiati nazionali comunicati Dall’Istituto Superiore della Sanita nello stesso periodo. Nel suo report, l’Inail sottolinea che “dopo il rallentamento post lockdown, il mese di ottobre, con 12mila casi in più, conferma la recrudescenza delle infezioni di origine professionale già rilevata in settembre”.

Tar Catanzaro sospende chiusura scuole in Calabria

Il TAR di Catanzaro ha sospeso l’ordinanza con cui il presidente facente funzioni della Calabria, Nino Spirlì, aveva disposto la chiusura delle scuole – materne, elementari e prima classe delle medie – dal 16 al 28 novembre, andando oltre le misure restrittive del DPCM. Contestualmente, il Tar ha fissato per il 16 dicembre 2020 l’udienza.

Veneto, Zaia: “Stagione senza sci sarebbe un suicidio”

Il presidente il della Regione Veneto, Luca Zaia, chiede a gran voce la riapertura degli impianti sciistici. “Lo sci si pratica sulla cresta delle montagne ed è per questo che vorremo un coordinamento europeo perché pensare di vedere che da altre parti si scia, mentre noi siamo chiusi è difficilmente giustificabile”, fa sapere il governatore. “Se decidessero a Roma di riaprire, noi saremmo pronti”, aggiunge.

Confindustria: “Rischio rinvio ripresa nel 2022”

In audizione in Parlamento sulla Manovra finanziaria, Francesca Mariotti, direttrice generale dell’associazione degli Industriali ha sottolineato come sia “indispensabile una strategia di rientro consistente nel post-pandemia”, “servono investimenti e riforme” aggiunge, poiché il Pil “ha registrato una caduta mai vista in tempi di pace”. Confindustria, sottolinea ancora che “raggiungere incrementi di Pil intorno al 5% l’anno prossimo (come ritenevano fino a un mese fa molti tecnici) richiederebbe forti variazioni positive dal secondo trimestre, che appaiono difficilmente realizzabili. Insomma, si rischia di rinviare la ripresa al 2022”.