Coronavirus, Conte: “Servono altre risorse, quanto fatto non è sufficiente”

Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, è intervenuto stamane nel corso dell’assemblea della Fipe. A proposito della pandemia, il premier ha sottolineato che l’emergenza richiede “un impegno finanziario prolungato nel tempo e anche più corposo di quanto sin qui fatto”. I due decreti “ristori”, infatti, che hanno stanziato rispettivamente 5 e 2,5 miliardi, per un totale di 7,5 miliardi, sono bel al di sotto delle stime di perdita dell’economia in seguito alle misure restrittive.

Si parla, a tal proposito, di uno scostamento di bilancio per individuare nuove risorse in grado di “ristorare”, appunto, chi sta subendo le perdite maggiori. “Il governo è già al lavoro per ulteriori provvedimenti di sostegno e ulteriori risorse – promette il presidente del Consiglio -. Ci rendiamo conto che quanto sin qui fatto non è sufficiente”.

Veneto: i dati del 18 novembre 2020

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha fornito i numeri dei contagi relativi alle ultime 24 ore: rispetto al giorno precedente ci sono +2.972 casi, per un totale da inizio pandemia di 108.938. Aumentano di 101 i ricoverati, di cui +11 in terapia intensiva. Gli attualmente positivi sono 63.071 di cui 33mila in isolamento domiciliare. I morti salgono a 3.019, +52 nelle ultime 24 ore.

Medici di base: “Territorio al collasso”

Nonostante l’Rt si stia abbassando in varie zone d’Italia, la situazione sanitaria rimane serissima in tutto lo Stivale. Sono particolarmente preoccupati i medici di base e pediatri, che annunciano lo stato di agitazione: “In questa seconda fase della pandemia stiamo assistendo non solo al collasso degli ospedali e dei pronto soccorso, ma anche al collasso del territorio”. Tra le richieste c’è il rafforzamento della medicina generale, con nuove assunzioni di medici, guardie mediche, sanitari per il 118 e pediatri.

Svizzera: esauriti i posti in terapia intensiva

All’estero, si registra nelle ultime ore un peggioramento sensibile della situazione in Svizzera. Gli 876 posti di terapia intensiva certificati e riconosciuti dalla Società svizzera di medicina intensiva sono “praticamente tutti occupati” da pazienti Covid, si legge in una nota ufficiale.