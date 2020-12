Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal Mondo

Nel giorno in cui l’attesissimo carico di oltre 470mila dosi di vaccino anti-COVID destinate all’Italia tarda di qualche ora ad arrivare a causa del maltempo che si è abbattuto sul nord del Paese e dell’Europa, il bollettino sull’andamento della pandemia di coronavirus in Italia è tra i più attesi delle ultime settimane.

Dopo il drastico calo nei tamponi eseguiti e analizzati legati al periodo natalizio, ieri le operazioni di test dei cittadini sono riprese con regolarità in tutto il Paese e i dati di oggi dovrebbero fornirci un quadro più preciso di come stanno andando le cose in Italia e quale potrebbe essere la situazione a partire dal 7 gennaio, quando scadranno gli effetti del DPCM di Natale e torneranno in vigore le colorazioni legate al rischio nelle varie Regioni.