Coronavirus, 3.607 nuovi contagi in Veneto. Aumento dei casi nelle Marche

I primi dati sull’epidemia di COVID-19 in Italia, arrivati questa mattina dalle Regioni, anticipano un bollettino serale molto simile a quello di ieri. Il Veneto, pur con un numero di tamponi inferiore a quello di venerdì, in queste ultime ore ha registrato 3.444 nuovi casi di COVID – ieri erano stati 3.607 – e un calo di quattro unità in terapia intensiva, ma anche 37 decessi alle 8 di oggi, un numero già molto alto che potrebbe aumentare nel corso della giornata.

Salgono i contagi nelle Marche, anche a fronte di un minor numero di tamponi analizzati rispetto a ieri: 443 nuovi casi contro i 418 comunicati ieri. I dati dei decessi e delle terapie intensive, però, saranno resi noti nel corso della giornata, in tempo per il consueto bollettino delle 17.

La Toscana, con meno tamponi, ha registrato un lieve calo dei nuovi positivi rispetto a ieri. 753 casi emersi da 12.142 tamponi mentre ieri da 13.229 tamponi analizzati in tutta la Regione erano emersi 769 nuovi contagi.

Casi in calo in Molise e a Bolzano

Il Molise ha quasi dimezzato i tamponi e i nuovi positivi accertatati nelle ultime ore sono 36 contro i 152 di ieri, ma la Regione segnala anche due decessi e un posto in più occupato in terapia intensiva, per un totale di 14 persone.

Nella provincia di Bolzano sono raddoppiati i decessi rispetto a ieri, 6 quelli comunicati oggi mentre ieri erano stati 3, e un lieve calo dei nuovo positivi (+248) a fronte di un numero simile di tamponi analizzati rispetto a ieri.

USA: oltre 1 milione di casi in 5 giorni

Negli Stati Uniti, secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University, sono stati registrati oltre 1 milione di casi nei primi 5 giorni di dicembre. Il numero dei contagi nella giornata di sabato ha superato quota 200mila per il quarto giorno consecutivo. Si allarga, intanto, il lockdown in California, perché dopo l’area della baia di San Francisco, scatta l’ordine di rimanere chiusi in casa 3 settimane per 27 milioni di abitanti.