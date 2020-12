Vaccini anti-Covid: le Forze Armate si occuperanno della distribuzione

Il Commissario Straordinario all’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri ha annunciato, d’accordo con il ministro della Difesa Lorenzo Guerini e con il ministro della Salute Roberto Speranza, che l’hub nazionale di stoccaggio per la campagna di vaccinazione anti-Covid 19 sarà il sito della Difesa a Pratica di Mare, nel Lazio.

Si tratta di un hub intermodale militare di grandi dimensioni, che è in una posizione strategica per la distribuzione dei vaccini ed è in grado di accogliere vettori aerei ed elicotteri, oltre a essere in una collocazione ottimale per la connettività stradale.

Le fiale di vaccino verranno dunque concentrate nell’hub di Pratica di Mare, dove sono disponibili shelter di ampie dimensioni, che permetteranno di garantire la massima efficacia per la conservazione e i massimi livelli di sicurezza per gli stock. Le Forze Armate si occuperanno poi di distribuire i vaccini dall’hub a tutto il territorio nazionale in condizione di massima sicurezza, sfruttando diversi vettori per raggiugnere i numerosi punti di somministrazione previsti dal piano di vaccinazione che il governo sta approntando.

Bollettino coronavirus: la situazione in Italia fino al 4 dicembre

In attesa dei dati del bollettino coronavirus di oggi, 5 dicembre 2020, rivediamo i dati totali fino al 4 dicembre:

757.702 attualmente positivi

1.688.939 casi in totale da inizio pandemia

58.852 morti in totale da inizio pandemia

872.385 dimessi/guariti in totale da inizio pandemia

3.567 persone ricoverate in terapia intensiva

tasso positivi/test all’11,3%

Distribuzione per regioni degli attualmente positivi:

Lombardia: 116.702

Piemonte: 68.476

Campania: 101.856

Veneto: 72.929

Emilia-Romagna: 70.056

Lazio: 93.837

Toscana: 33.279

Sicilia: 39.350

Puglia: 42.544

Liguria: 11.027

Friuli Venezia Giulia: 15.173

Marche: 19.361

Abruzzo: 17.792

P.A. Bolzano: 11.186

Umbria: 6.423

Sardegna: 14.501

Calabria: 10.575)

P.A. Trento: 2.506

Basilicata: 6.444

Valle d’Aosta: 1.080

Molise: 2.605