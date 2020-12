Il leader della Lega Matteo Salvini il 12 dicembre sarà in aula Catania per il processo relativo al caso Gregoretti nel quale l’ex ministro dell’Interno è imputato per sequestro di persona aggravato. L’accusa rivolta dai pm a Salvini, che rischia una condanna a 15 anni, è quella di aver vietato o a luglio dell’anno scorso lo sbarco in Sicilia dei 131 migranti soccorsi dalla nave della Guardia costiera italiana.

La linea difensiva di Salvini si basa sul fatto che il suo atto era in piena sintonia con l’indirizzo politico del governo Conte 1 in tema di sbarchi, tirando in causa direttamente il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che giorno 12 dicembre è pure lui atteso in tribunale a Catania, insieme all’ex ministro dei Trasporti Danilo Toninelli e all’ex ministra della Difesa Elisabetta Trenta, secondo quanto rende noto lo staff di Salvini.

All’ex capo del Viminale il tribunale dei ministri della città etnea contestata la violazione dell’articolo 605 del codice penale. La giunta per le immunità e le autorizzazioni a procedere di Palazzo Madama aveva dato il via libera al processo il 20 gennaio: a favore aveva votato in maniera inaspettata pure la stessa Lega.

L’ex ministro dell’interno Salvini oltre ad accusare Conte di aver in sostanza condiviso e avallato la sua decisione di bloccare per cinque giorni mare i naufraghi, tra cui donne e bambini, ha sempre sostenuto di aver agito in difesa dell’interesse nazionale.