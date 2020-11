32.961 nuovi casi e 630 morti in Italia: il bollettino coronavirus dell’11 novembre

Sono 32.961 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore secondo il bollettino Covid dell’11 novembre diffuso oggi dal Ministero della Salute. I dati riportano altri 630 morti, per un totale di 42.953 decessi dall’inizio dell’epidemia.

Sono 225.640 i tamponi eseguiti nell’ultimo giorno, circa 8mila in più su ieri. Aumentano ancora i pazienti ricoverati in terapia intensiva, di 110 unità in 24 ore, per portarsi a quota 3.081, superando quota 3mila pazienti. Ricordiamo che il record di ricoveri nelle terapie intensive risale al 3 aprile scorso, pari a 4.068 unità.

In base ai dati odierni, scende il rapporto tra positivi e tamponi effettuati, al 14,6%, 1,5 punti percentuali in meno su ieri, quando erano stati registrati a livello nazionale 35.098 nuovi contagi, con 217.758 tamponi, 580 decessi, 2.971 ricoveri in terapia intensiva e 17.734 guariti.

