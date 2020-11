Bollettino Coronavirus 10 novembre: 35.098 nuovi casi, 217mila tamponi, 580 morti

Il bollettino coronavirus 10 novembre 2020 che è stato diffuso oggi dalla Protezione Civile riporta, come sempre, i dati del ministero della Salute, che, dopo la solita flessione del weekend, tornano a impennarsi. Vediamo quali sono i dati generali più importanti della giornata, relativi al numero di positivi, i tamponi effettuati, i morti, i guariti/dimessi nelle ultime 24 ore, e vediamo anche i dati relativi al totale registrato dall’inizio della pandemia a oggi.

+35.098 nuovi casi

+217.758 tamponi

+17.734 dimessi/guariti

+580 morti

+16.776 attualmente positivi

590.110 attualmente positivi in totale

2.971 ricoverati in terapia intensiva (+122)

42.330 morti in totale dall’inizio della pandemia

995.463 casi in totale dall’inizio della pandemia

Ricordiamo che da domani alcune regioni cambiano “colore”. Nella zona arancione, infatti, non ci saranno più solo Puglia e Sicilia, ma anche Abruzzo, Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana.

Bollettino Coronavirus 10 novembre 2020: i dati regionali

Vi riportiamo di seguito, regione per regione, il numero dei casi totali dall’inizio della pandemia, il numero degli attualmente positivi nella prima parentesi e il numero dell’incremento nelle ultime 24 ore nella seconda e ultima parentesi:

Lombardia: 276.486 (135.505) (10.955)

Piemonte: 104.314 (58.835) (3.659)

Campania: 92.755 (74.228) (2.716)

Veneto: 84.255 (50.250) (2.763)

Emilia-Romagna: 75.855 (41.780) (2.430)

Lazio: 70.575 (55.589) (2.608)

Toscana: 67.413 (46.314) (2.223)

Liguria: 38.140 (13.336) (1.172)

Sicilia: 33.495 (22.832) (1.201)

Puglia: 27.676 (18.886) (1.245)

Marche: 19.555 (10.889) (504)

Abruzzo: 15.888 (10.428) (746)

Umbria: 15.738 (10.140) (485)

Friuli Venezia Giulia: 15.530 (7.841) (482)

P.A. Bolzano: 14.084 (8.663) (375)

Sardegna: 13.077 (8.960) (489)

P.A. Trento: 11.386 (2.809) (243)

Calabria: 8.317 (5.847) (409)

Valle d’Aosta: 4.463 (2.299) (127)

Basilicata: 3.879 (2.987) (224)

Molise: 2.582 (1.692) (42)

Bollettino Coronavirus 10 novembre 2020: tamponi fatti in ogni regione

Vediamo adesso quanti tamponi sono stati fatti in ciascuna regione nelle ultime 24 ore.

Lombardia: 47.194

Piemonte: 15.812

Campania: 14.290

Veneto: 16.778

Emilia-Romagna: 22.539

Lazio: 29.311

Toscana: 14.248

Liguria: 7.022

Sicilia: 8.856

Puglia: 8.825

Marche: 2.608

Umbria: 5.246

Friuli Venezia Giulia: 6.438

Abruzzo: 4.766

P.A. Bolzano: 1.853

Sardegna: 3.377

P.A. Trento: 2.383

Calabria: 3.082

Valle d’Aosta: 637

Basilicata: 1.571

Molise: 426

Situazione negli ospedali regione per regione

Riportiamo ora, per ogni regione, quante sono le persone ricoverate, quante quelle in terapia intensiva e quanti i morti nelle ultime 24 ore.

Lombardia: 6.682 ricoverati con sintomi, 708 in terapia intensiva, 129 morti nelle ultime 24 ore.

Piemonte: 4.715 ricoverati con sintomi, 325 in terapia intensiva, 64 morti nelle ultime 24 ore.

Campania: 2.061 ricoverati con sintomi, 193 in terapia intensiva, 18 morti nelle ultime 24 ore.

Veneto: 1.596 ricoverati con sintomi, 204 in terapia intensiva, 48 morti nelle ultime 24 ore.

Emilia-Romagna: 2.020 ricoverati con sintomi, 215 in terapia intensiva, 21 morti nelle ultime 24 ore.

Lazio: 2.785 ricoverati con sintomi, 257 in terapia intensiva, 36 morti nelle ultime 24 ore.

Toscana: 1.582 ricoverati con sintomi, 242 in terapia intensiva, 54 morti nelle ultime 24 ore.

Liguria: 1.315 ricoverati con sintomi, 92 in terapia intensiva, 39 morti nelle ultime 24 ore.

Sicilia: 1.348 ricoverati con sintomi, 195 in terapia intensiva, 32 morti nelle ultime 24 ore.

Puglia: 1.029 ricoverati con sintomi, 131 in terapia intensiva, 25 morti nelle ultime 24 ore.

Marche: 525 ricoverati con sintomi, 75 in terapia intensiva, 10 morti nelle ultime 24 ore.

Umbria: 363 ricoverati con sintomi, 66 in terapia intensiva, 9 morti nelle ultime 24 ore.

Friuli Venezia Giulia: 336 ricoverati con sintomi, 47 in terapia intensiva, 20 morti nelle ultime 24 ore.

Abruzzo: 530 ricoverati con sintomi, 46 in terapia intensiva, 26 morti nelle ultime 24 ore.

P.A. Bolzano: 427 ricoverati con sintomi, 37 in terapia intensiva, 5 morti nelle ultime 24 ore.

P.A. Trento: 290 ricoverati con sintomi, 28 in terapia intensiva, 6 morti nelle ultime 24 ore.

Sardegna: 403 ricoverati con sintomi, 489 in terapia intensiva, 11 morti nelle ultime 24 ore.

Calabria: 283 ricoverati con sintomi, 19 in terapia intensiva, 7 morti nelle ultime 24 ore.

Valle d’Aosta: 161 ricoverati con sintomi, 15 in terapia intensiva, 11 morti nelle ultime 24 ore.

Basilicata: 138 ricoverati con sintomi, 19 in terapia intensiva, 2 morti nelle ultime 24 ore.

Molise: 44 ricoverati con sintomi, 7 in terapia intensiva, 7 morti nelle ultime 24 ore.