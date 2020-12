Secondo il bollettino Covid del 7 dicembre della Johns Hopkins University sono oltre 67 milioni i casi di coronavirus accertati ad oggi nel mondo mentre il numero dei decessi legati al virus è cresciuto a 1.536.000 unità.

Usa: 181mila casi in un giorno, positivo avvocato Trump

Il paese più colpito dalla pandemia restano in termini assoluti gli Stati Uniti dove ieri è scattato il lockdown per 27 milioni di persone in California e dove sono stati registrati a livello nazionale 181.000 contagi e 1.110 morti nell’ultimo giorno. Da inizio emergenza si contano 14,7 milioni di casi e 282.000 decessi di pazienti postivi al Covid-19 in tutta la nazione.

E il mese di gennaio sarò ancora molto complicato, ha spiegato nelle scorse ore Anthony Fauci (ma almeno non ci saranno più negazionismi alla Casa Bianca). Tra i positivi c’è anche Rudolph Giuliani, capo della campagna legale di Trump contro il presidente eletto Joe Biden. Giuliani, ex sindaco di New York, di 76 anni, è ricoverato in un ospedale a Washington: “Grazie a tutti i miei amici e ai miei seguaci per tutte le preghiere e i gentili auguri. Mi stanno curando e mi sento bene. Sto guarendo velocemente e sto seguendo tutto” ha scritto sui social l’avvocato di Trump.

Uk, domani parte il piano vaccinale

Intanto sul fronte vaccini, la Gran Bretagna ha confermato che la somministrazione del siero di Pfizer/BioNTech contro il coronavirus inizierà domani da parte del servizio sanitario nazionale con priorità di vaccinazione per over 80, personale sanitario e residenti delle case di cura. Il vaccino verrà somministrato inizialmente in 50 ospedali (800.000 le dosi disponibili nella prima settimana) anche perché le dosi vanno conservate a -70°C e in un normale frigorifero non durano più 5 giorni.