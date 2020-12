Burioni: “Se approvato il 29 dicembre, vaccino sia somministrato dal 30 senza sosta”

Il virologo Roberto Burioni è stato stasera ospite, come sempre, di “Che tempo che fa” su Raitre, intervistato da Fabio Fazio. Quando gli è stato chiesto a “che punto siamo?” il professore del San Raffaele ha spiegato:

Il punto è stabile, ma in questo momento io sono attento a due elementi: primo i nostri comportamenti, ma soprattutto quello che dovrebbe essere l’imminente arrivo del vaccino. Negli Usa dovrebbe essere approvato il 10 dicembre, in Europa il 29 dicembre o forse addirittura prima. Nel momento in cui Fda ed Ema, in maniera indipendente, avranno detto che il vaccino è sicuro, bisognerà cominciare a vaccinare.