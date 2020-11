33.979 nuovi casi e 546 morti in Italia: il bollettino coronavirus del 15 novembre

Secondo il bollettino Covid del 15 novembre diffuso dal Ministero della Salute sono 33.979 i nuovi casi di coronavirus, -3276 rispetto a ieri, e 546 i morti nelle ultime 24 ore in Italia. Quest’ultimo dato porta il totale dei decessi di pazienti positivi a 45.229 unità dall’inizio dell’epidemia.

I tamponi eseguiti nell’ultimo giorno sono stati 195.275, circa 32mila in meno rispetto a ieri, quando erano stati registrati 37.255 nuovi contagi, con 227.695 tamponi, 544 morti e 12.196 guariti.

Secondo i dati di oggi sale al 17,4% il rapporto tra positivi e test (ieri al 16,3%) e salgono ancora nelle ultime 24 ore i ricoveri: nei reparti ordinari di 649 unità, per un totale di 32.047, e in terapia intensiva di 116 unità, per arrivare a quota 3.422.

I nuovi guariti sono 9.376, per un totale di 420.810 dimessi e guariti da inizio crisi sanitaria. Gli attualmente positivi al coronavirus sono ad oggi 712.490, più 24.055 in un giorno.

Le regioni che registrano più nuovi contagi sono la Lombardia con 8.060, la Campania, con 3.771, e il Piemonte con 3.682 casi. Ma sopra quota 2mila ci sono anche Emilia-Romagna (+2.822), Veneto (+2.792), Toscana (+2.653) e Lazio (+2.612).

Per quanto riguarda i decessi nessuna regione ne registra zero, con il maggior numero di morti nelle ultime 24 ore che si ha in Lombardia (+181), Piemonte (+45), Toscana (+44), Emilia-Romagna (+36) e Campania (+35).

Bollettino Covid del 15 novembre: i casi regione per regione

Ecco la distribuzione dei contagi sul territorio nazionale, regione per regione, e l’aumento in valore assoluto dei nuovi casi rispetto a ieri:

Lombardia 320.780 (+8.060, ieri +8.129)

Piemonte 125.465 (+3.682, ieri +4.471)

Campania 111.187 (+3.771, ieri +3.351)

Veneto 100.876 (+2.792, ieri +3.578)

Emilia-Romagna 88.520 (+2.822, ieri +2.637)

Lazio 84.274 (+2.612, ieri +2.997)

Toscana 79.403 (+2.653, ieri +2.420)

Liguria 43.377 (+822, ieri +1.091)

Sicilia 41.532 (+1.422, ieri +1.729)

Puglia 34.438 (+905, ieri +1.741)

Marche 23.316 (+707, ieri +779)

Abruzzo 19.182 (+470, ieri +939)

Umbria 18.876 (+657, ieri +579)

Friuli-Venezia Giulia 18.937 (+608, ieri +558)

Bolzano 17.302 (+628, ieri +690)

Sardegna 15.183 (+370, ieri +396)

Trento 12.568 (+268, ieri +206)

Calabria 10.093 (+344, ieri +333)

Valle d’Aosta 5.246 (+143, ieri +245)

Basilicata 4.979 (+158, ieri +265)

Molise 2.995 (+85, ieri +121).

(ultimo aggiornamento 17:50)