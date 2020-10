Bollettino COVID 19 ottobre 2020: 9.338 nuovi casi, 73 vittime e 545 nuovi ricoveri

Il bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute sulla diffusione del contagio da coronavirus COVID-19 in Italia riflette il calo dei tamponi che si registra generalmente durante il fine settimana e ufficializza 9.338 nuovi casi, oltre 2.300 casi in meno rispetto a quelli conferma ieri, ma a fronte di 47mila tamponi in meno rispetto al giorno precedente (98.862 quelli analizzati ieri).

Come ogni giorno, però, a preoccupare non è tanto il numero dei nuovi positivi e l’altissima percentuale di asintomatici, ma sono i dati dei ricoveri, delle terapie intensive e dei decessi a fornire la gravità della situazione: nelle ultime 24 ore sono decedute 73 persone, mentre il numero dei ricoveri è salito di 545 unità, uno dei numeri più alti delle ultime settimane. In crescita anche le terapie intensive, +47 rispetto a ieri per un totale di 797 attualmente ricoverate in terapia intensiva da una parte all’altra del Paese.

La Regione che ha fatto registrare il più alto numero di nuovi positivi è anche oggi la Lombardia (+1.687 a fronte di 14.577 tamponi), seguita dalla Campania (+1.593 e 12.695 tamponi) e dalla Toscana (+986 e 10.557 tamponi analizzati).

Coronavirus, lo schema dei dati del 19 ottobre 2020

Ecco uno schema coi dati più rilevanti del bollettino di oggi sul coronavirus in Italia:

– 9.338 nuovi casi (ieri erano stati 11.705)

– 423.578 casi totali

– 73 morti (ieri erano stati 69)

– 36.616 morti in totale

– 1.498 nuovi guariti (ieri erano stati 2.334)

– 797 persone in terapia intensiva (+47, ieri erano 750)

– 252.959 dimessi e guariti in totale

– 125.530 persone in isolamento domiciliare

– 7.676 persone ricoverate con sintomi (+545, ieri erano 7.131)

– 134.003 attualmente positivi

– 98.862 tamponi effettuati (ieri erano stati 146.541, 13.639.444 in totale)

Coronavirus, la distribuzione in Italia al 19 ottobre 2020

Questa è la distribuzione degli attualmente positivi tra le regioni italiane:

24.634 in Lombardia (+1.687)

10.607 in Piemonte (+933)

9.670 in Emilia-Romagna (+552)

9.845 in Veneto (+502)

18.314 in Campania (+1.593)

15.191 nel Lazio (+939)

10.851 in Toscana (+986)

3.911 in Liguria (+323)

7.019 in Sicilia (+362)

5.463 in Puglia (+321)

2.118 nelle Marche (+98)

863 a Trento (+79)

2.168 in Friuli Venezia Giulia (+90)

2.669 in Abruzzo (+159)

3.502 in Sardegna (+159)

2.569 in Umbria (+167)

1.690 a Bolzano (+85)

1.170 in Calabria (+108)

658 in Valle d’Aosta (+135)

698 in Basilicata (+22)

393 in Molise (+38)