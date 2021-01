Mentre in Gran Bretagna oggi è stato dato il via anche al vaccino AstraZeneca, che è stato somministrato a un primo paziente di 82 anni in dialisi, in Italia si discute sulle norme che saranno applicate dal 7 gennaio in poi, ossia dopo che l’Epifania, insieme con le feste, si sarà portata via anche il Decreto Natale.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha parlato della possibilità di dichiarare tutta Italia zona rossa nel primo weekend post-festività natalizie, inoltre tra le ipotesi al vaglio del governo ci sarebbe anche quella di creare delle zone “bianche” o “verdi” in cui consentire le riaperture di bar, ristoranti, palestre, piscine e in cui annullare anche il coprifuoco.

Intanto in Germania si registra un apparente calo dei contagi, ma potrebbe essere dovuto solo al fatto che durante le feste sono stati effettuati meno tamponi. Nel mondo si contano ad oggi oltre 85 milioni di casi complessivi. Vediamo le principali notizie della giornata.